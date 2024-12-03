劉家昌驚傳離世　最後一次露面暴瘦傳腦跟肺部有腫瘤

「流行音樂教父」劉家昌今日（3日）驚傳病逝的消息，享壽81歲。資深傳媒人汪曼玲在社交平台透露劉家昌在12月1日離世，並獲其大兒子證實死訊，只是「表明暫時不要公布」。

汪曼玲全文如下：

「驚聞劉家昌噩耗 1/12驚傳在台北逝世。屬羊的他，享年81歲。



2023年七月份，他曾來港辦理回鄉證。



2024年2月8號 曾來港辦理身份證當時朋友陪着他排隊，劉家昌依然很精神奕奕。之後他右邊頸部出現了一大腫塊，檢查後才發現腦及肺都有腫瘤。到榮總醫院進行化療。



友人打電話給他大兒子，已證實了死訊，但表明暫時不要公布。照片是劉家昌今年4月在微博發的照片，他當時已顯得很瘦弱。他更有遺願，希望大家可以唱一次他作曲的《我是中國人》劉家昌，一路走好！」



台灣傳媒人分別致電其經理人及大兒子，但至今未有人證實消息，劉家昌的大兒子僅低調表示人在家、有點喘，便匆匆掛電話。劉家昌最後一次露面，是今年7月1日在微博發文，見他消瘦不少，寫道：「希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》。」

劉家昌今年7月1日最後一次在微博發文，表示「希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》。」（微博圖片）

劉家昌是「流行音樂教父」，他曾表示自己做音樂60多年、作品近3千首。（微博圖片）

劉家昌是台灣「流行音樂教父」，他曾表示自己做音樂60多年、作品近3千首。他曾為很多歌手打造暢銷金曲，最廣為人知的是鄧麗君的《獨上西樓》、甄妮的《誓言》、費玉清的《晚安曲》、《中華民國頌》、費玉清的《晚安曲》等。劉家昌在2001年獲頒第12屆金曲獎特別貢獻獎，見證他在音樂上的非凡成就。