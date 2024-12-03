劉家昌傳死訊｜當年苦追甄珍14年 婚後偷食被斷正：是逢場作興

劉家昌驚傳死訊！據台灣傳媒報道，81歲的劉家昌病逝，該傳媒指聯絡過劉家昌在香港的朋友，證實劉家昌在昨日病逝的消息。而資深傳媒人汪曼玲亦在社交平台透露劉家昌在12月1日離世，並獲其大兒子證實死訊，只是「表明暫時不要公布」。

劉家昌老師於1966年曾與台灣知名女星江青結婚，婚後兩人育有一名兒子劉繼鵬（又名劉繼成）。據傳當年劉家昌與江青因懷孕而結婚，早年劉繼鵬與太太生下了一名女兒，劉家昌在訪問中曾透露喜歡孫女黏着他喊爺爺，看來劉繼鵬一家頗得劉家昌歡心。

可惜的是，劉家昌與江青的婚姻僅維持了4年左右，後來劉家昌才轉而追求甄珍。甄珍在16歲認識劉家昌，但她卻嫁給了初戀男友謝賢，而劉家昌則娶了江青，及後甄珍與謝賢於1977年離婚，劉家昌與江青於1970年離婚後，劉家昌與甄珍才走在一起。

謝賢和甄珍合演電影《一簾幽夢》（圖：網上截圖）

甄珍當年是很紅的女演員。（圖：甄珍Facebook）

有傳多年前劉家昌與江青離婚目的便是想追甄珍，但劉家昌不顧甄珍的身分，直接送花、打電話追求，也間接導致謝賢和甄珍離婚。不過甄珍在多年前一篇訪問中就否認此事，坦言劉家昌與江青離婚後7，8年，劉家昌才追求她。

甄珍與謝賢。（網上圖片）

不過兩人的婚姻亦不長久，1986年二人的兒子劉子千出世，甄珍說子千出生後一年她就和劉家昌離婚，但為了兒子的成長所以二人並沒有分居。到2015年甄珍向外界透露他們的婚姻關係只維持了9年，劉子千是在2013年才知道的。

劉子千出生後一年，甄珍就和劉家昌離婚。（視覺中國）

雖然後來劉家昌與甄珍反目成仇，但當年劉家昌愛得對方死去活來，2010年劉家昌上《康熙來了》節目，節目中他詳述當年傾慕及追求甄珍的過程，當他知道甄珍與謝賢結婚，曾過不在活了，他說：「活不下去，窩囊得站不起來，整個身體發軟，後來我什麼都不要了，什麼電影導演，做歌都不要了。」

劉家昌上《康熙來了》節目。（圖：網上截圖）

節目中劉家昌除了情深一面，亦回應自己的偷食傳聞，婚後曾被拍到多次「偷食」，他承認曾被甄珍在現場捉過，但他在節目中強調「那次只是逢場作興，好奇吧？」