劉家昌逝世｜家屬發聲明證死訊治喪低調進行 「因癌症安詳辭世」

劉家昌驚傳死訊！據台灣傳媒報道，81歲的劉家昌病逝，該傳媒指聯絡過劉家昌在香港的朋友，證實劉家昌在昨日病逝的消息。而資深傳媒人汪曼玲亦在社交平台透露劉家昌在12月1日離世，並獲其大兒子證實死訊，只是「表明暫時不要公布」。

劉家昌於12月2日逝世。（視覺中國）

晚上，劉家昌助手為其家屬發出聲明，證實劉家昌的死訊。

聲明書如下：

尊敬的各位親友、朋友以及關心劉家昌老師的所有人：

我們懷著無比沉痛的心情向大家宣布，我們摯愛的劉家昌老師於2024年12月2日因癌症安詳辭世。

老師的一生充滿了音樂與愛，他的才華與心血化作了無數的作品，陪伴並感動了無數的人。

在這個艱難的時刻，我們全家衷心感謝各界的關心與支持。

劉老師在最後的日子裡，身邊有最親近的家人陪伴，始終平靜且安詳。他的微笑與溫暖仍然深深留在我們的記憶之中。

我們理解大家對劉老師的掛念，然而基於對家屬隱私的尊重，後續的治喪過程將以低調簡樸的方式進行，感謝大家的體諒與理解，也懇請媒體朋友給予我們空間，讓我們能安靜哀悼與緬懷劉老師。

再次感謝大家一路以來的愛護與支持。

劉老師的音樂與精神將永遠留存在每個人的心中，帶來溫暖與感動。

劉家昌老師家屬