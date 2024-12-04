上位渣男Po騎呢殘爆樣不獲小紅書紅剔認證　網民叫跟馬國明學嘢

39歲的馬志威在TVB台慶劇《黑色月光》飾演「富三代渣男」蔣基俊，雖然是大反派，但外型高大帥氣，成功吸納不少粉絲。今年10月，馬志威首度開通小紅書，但至今仍未獲認證給「紅剔」，日前他寫道：「對於認證小弟經已放棄，如果你有一日慈悲大發，覺得本人係馬志威，你咪象徵式畀個剔，若然你覺得麻煩，又或者馬志威唔值得擁有一個認證，我明嘅，我唔會再騷擾你，希望你嚟緊嘅日子生活安康，而我一樣會過很好。」

馬志威喺《黑色月光》演「富三代渣男」入型入格。（小紅書截圖）

馬志威日前叫小紅書大發慈悲俾個紅剔，勁搞笑。（小紅書截圖）

馬志威係model出身，個look梗係得！（IG圖片）

有網民叫他倣效馬國明，「馬明係每張相自己畫個剔！」還向他提供馬國明的樣辦，馬志威笑言：「有啟發。」

馬國明試過每張相都自己劃剔。（小紅書截圖）

（小紅書截圖）

有網民覺得馬志威不獲認證的原因，與他的「揦口揦面」頭像相有關，但馬志威一於少理，近日再分享一段踢波片，更完全不理靚仔儀容，自拍近鏡露出殘爆樣，額頭還有「火車軌」，有網民留言：「最近，老咗」馬志威大方回應：「咁嘅 我覺得係人都會老😂」有網民溫馨提示叫他換頭像，有人覺得這是他的賣點：「佢已經放棄咗喇」、「他就愛這個了 由他吧」。

（小紅書截圖）

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（小紅書截圖）

（小紅書截圖）

事實上，對於未能獲得社交平台認證，馬國明確實有經驗，他在剛開通微博時，因為不熟悉社交平台，也找不到門路開通微博認證的標識，為了證明自己是「有身份」的、證明自己不是假帳號，因此馬國明每次發微博都會在照片上手動加V，手動畫圈填色打勾，簡直不要太可愛，後來這甚至一度成為馬國明的專屬標誌！

馬國明就試過自己幫自己認證，超可愛！（微博截圖）