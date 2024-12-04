丁子朗南京行寓工作於娛樂瘋狂逛名店　陳豪話老婆對購物仲有心得

香港影星陳豪、丁子朗上月底現身南京一個商場，原來他們特別受邀出席該商場的星光主題見面會，與南京觀眾朋友近距離互動。陳豪、丁子朗的現身吸引眾多粉絲及媒體守候，活動現場，陳豪、丁子朗與粉絲近距離接觸互動玩遊戲，掀起熱潮，更至多間名店進行「探店」購物，盛讚該商場優質的購物環境和貼心細致的服務，以及良好的購物體驗。

陳豪、丁子朗上月底現身南京一個商場見面會。(資料圖片)

陳豪、丁子朗與粉絲近距離接觸互動玩遊戲。(資料圖片)

陳豪、丁子朗與粉絲近距離接觸互動玩遊戲。(資料圖片)

此次陳豪、丁子朗的見面會，期望為顧客帶來與明星近距離接觸的機會。誠邀各地賓客蒞臨，用愉悅的心情感受愜意的購物樂趣。活動現場，陳豪、丁子朗帥氣現身，兩人不僅與粉絲展現優雅T臺秀，陳豪更與粉絲盡享最愛的下午茶咖啡時光，丁子朗現場教授粉絲唱跳《亞洲超星團》主題曲，最後兩人更精彩復刻對方飾演過的經典角色，引起現場熱情歡呼。

丁子朗現場教授粉絲唱跳《亞洲超星團》主題曲。(資料圖片)

陳豪更與粉絲盡享最愛的下午茶咖啡時光。(資料圖片)

採訪環節，兩人分享當日型格穿搭，並盛讚該商場優質的購物環境和貼心細緻的服務。陳豪坦言其太太對購物更有心得，很多店鋪她都非常熟悉，之後有機會也會帶太太和小朋友來逛街。丁子朗表示該商場很好逛，且有一些是屬於南京的特別款，非常喜歡。

丁子朗表示該商場很好逛，且有一些是屬於南京的特別款，非常喜歡。(資料圖片)

陳豪坦言其太太對購物更有心得，很多店鋪她都非常熟悉，之後有機會也會帶太太和小朋友來逛街。(資料圖片)

對於熱播劇《企業強人》中飾演的趙愷給大家留下了深刻的印象，陳豪表示自己非常喜歡這個劇，覺得無論是拍劇還是看劇，都更喜歡有深度的劇本，作為演員已經拍過很多不同的劇，有搞笑的、有動作戲，現在覺得拍起來有意思更重要，有一些不同的題材，對於演員來說是一個好事情。對於剛拍完的新劇《執法者們》，目前還未定播出檔期，希望明年有機會可以見到。當問到接下來想要挑戰的角色時，陳豪覺得在題材方面可以更多元化一些，現在的劇集都已經非常不錯，但可以更大膽一些，作為演員，還是需要去挑戰自己，做一些自己從來沒有做過的東西才最重要，無論是導演、編劇還是演員，都要好好地去挑戰自己的底線。

陳豪表示自己非常喜歡這個劇，覺得無論是拍劇還是看劇，都更喜歡有深度的劇本。(資料圖片)

對於拍照i人，丁子朗現場推薦拍照招牌POSE，表示與好看的事物拍照會非常出片，更分享之前與好友李權哲在上海和香港共同吃飯逛街等趣事。關於即將跟大家見面的新作品，丁子朗表示近段時間拍攝了很多劇集，有《奪命提示》，也有參與《執法者們》的拍攝，以及剛剛殺青的懸疑題材劇集《香港探秘地圖》，與視帝黎耀祥和龔嘉欣合作非常開心。對於今後的工作計劃，丁子朗表示目前剛結束台慶，正在接觸一個很好看的劇本，目前已經看了二十幾集，希望大家一起期待一下未來的劇。

丁子朗表示近段時間拍攝了很多劇集，有《奪命提示》，也有參與《執法者們》的拍攝，以及剛剛殺青的懸疑題材劇集《香港探秘地圖》。(資料圖片)