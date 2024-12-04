丁子朗睇好呢一位奪視帝　對入選表示受寵若驚：點解會咁睇得起我

無綫電視新綜藝節目《一個香港.十種玩法 過節篇》由江美儀擔任主持，昨日（3日）舉行記者會，當中一班的嘉賓亦有出席記者會助勢，例如有：丁子朗、冼靖峰、江嘉敏、陳浚霆、羅毓儀、潘靜文、鄺潔楹及邵初等人。



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丁子朗接受《香港01》訪問時表示很開心可以拍綜藝節目，因早前他在節目巡禮中才表達想拍綜藝節目：「好開心可以拍綜藝節目，仲要同美儀姐一齊，呢個節目呢坦白啲講就係吃喝玩樂嘅啫！唔需要帶個腦返工，淨係帶個人返工，用你個身體去感受，我哋會去做運動啦，跟住會食好嘢啦，亦都會一個飲好嘢啦。」他指每日都過得很精彩，因為「玩得很累」。

丁子朗接受《香港01》訪問時表示很開心可以拍綜藝節目。(胡凱欣 攝)

丁子朗率先劇透即晚會拍外景，去幾間不同的酒吧品酒，這幾間都是他推薦給江美儀的，更指該酒吧的酒保很用心：「有兩三杯酒一定要試嘅，因為好難遇到一個咁好嘅bartender，咁有心機去做啲中國傳統嘅酒溝埋一啲modern西式嘅cocktail出嚟，所以係值得試嘅。」丁子朗更感覺好像回到以前拍《森美旅行團》時候般。

丁子朗率先劇透即晚會拍外景，去幾間不同的酒吧品酒。(胡凱欣 攝)

丁子朗更笑說與江嘉敏去攀石的情況，他表示江嘉敏可能因為害怕而攀了兩級就放棄，「一級就覺得驚」，連教練都問江嘉敏是真的還是節目效果。早前他拍完劇集《香港探秘地圖》，在拍下一套劇集之前有空檔，所以趁這段時間抽空拍綜藝節目。他透露之後新年會有「新搞作」，而新搞作亦會與他的畫作有關。

丁子朗透露之後新年會有「新搞作」，而新搞作亦會與他的畫作有關。(胡凱欣 攝)

對於早前他與陳豪到南京出席活動時被指是「兩父子」，他表示與有榮焉：「我好榮幸做到佢個仔，佢真係好nice好nice，我哋去咗南京兩日就真係傾足兩日計，佢畀咗好多意見我，畀咗好多唔同嘅方向我。」丁子朗覺得這一面的陳豪大家比較少見到，所以特地跟大家分享一下，另一方面他覺得溫馨的原因是陳豪跟他爸爸的年紀真的差不多。

早前丁子朗與陳豪到南京出席活動時被指是「兩父子」。(胡凱欣 攝)

說到今年《萬千星輝頒獎典禮》，丁子朗被提名「最佳男主角」，他自己都笑瘋，亦感到「受寵若驚」。至於網上平台有人發文預測最後五強，丁子朗亦是其中一名，他亦有留言「同問」，原來他與網民一樣覺得很驚訝：「我都覺得吓！點解會咁睇得起我，但都好多謝嘅。」他指其實入了圍，自己都很開心的，但是自己不會期待能得獎。

丁子朗第二次被提名「最佳男主角」。(胡凱欣 攝)

丁子朗對奪視帝並沒有信心，因為：「我覺得自己冇辦法同咁多位前輩對比同相提並論。」他指今年自己的目標是進十強，這就已經讓他很滿足。他被問到今年「睇好」那一位準視帝時，他就表示自己看好蕭正楠：「其實我好鍾意佢今年《巾幗梟雄之懸崖》，佢一人分飾幾角嗰個分別，我覺得好正啦。同埋佢最近有呢個喜事嘛，我覺得人逢喜事精神爽，我覺得係加持到。」

丁子朗「睇好」蕭正楠奪視帝。(胡凱欣 攝)

對於好友冼靖峰獲提名「男飛躍」一獎時，他表示一定要投好友一票，更指他：「佢係飛躍大熱嚟㗎！」

對於好友冼靖峰獲提名「男飛躍」一獎。(胡凱欣 攝)

丁子朗表示一定要投好友一票。(胡凱欣 攝)