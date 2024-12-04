江嘉敏同江美儀及丁子朗夜遊香港勁chill　試過飲到接唔到話

無綫電視新綜藝節目《一個香港.十種玩法 過節篇》由江美儀擔任主持，昨日（3日）舉行記者會，當中一班的嘉賓亦有出席記者會助勢，例如有：丁子朗（丁丁）、冼靖峰、江嘉敏、陳浚霆、羅毓儀、潘靜文、鄺潔楹及邵初等人。



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江嘉敏接受《香港01》訪問時表示對拍新綜藝節目感到興奮，雖然今年未有劇播出，但其實已經儲下不少貨：「其實今年拍咗幾套劇，但今年仲未出街，我諗應該會喺下年三四套會連續一齊出街，所以依家啱啱拍完兩套劇，《武林》同《金色森林》依家就努力拍綜藝節目。」所以下年應該會不停見到江嘉敏於電視上出現。

江嘉敏接受《香港01》訪問時表示對拍新綜藝節目感到興奮。(胡凱欣 攝)

江嘉敏雖然今年未有劇播出，但其實已經儲下不少貨。(胡凱欣 攝)

至於再次與江美儀合作，江嘉敏則表示今次是第一次與她合作拍綜藝：「第一套佢做過我媽媽嘅，拍劇就真的試過，綜藝好似真的第一次，所以感覺幾奇妙。因為嗰陣時拍劇佢係我啊媽，佢好照顧我，但你無諗過今次拍綜藝節目，美儀姐眾所周知佢係跑步做運動好叻，但你諗唔到佢有很多list係嗰啲好食嘅餐廳,環境好chill嘅酒吧，原來佢係有一張很長嘅list。」更指與江美儀去玩是完全不用擔心的。

江嘉敏則表示今次是第一次與江美儀合作拍綜藝。(胡凱欣 攝)

江嘉敏透露她與江美儀及丁子朗的一集是講「夜遊」，所以去了不同的酒吧「chill」一下。但江嘉敏坦言自己去酒吧不敢喝太多的酒，因為自己酒量淺：「我酒量就比較淺，所以我很少出去酒吧飲嘢。」更自爆自己在拍攝時，因為喝得太多而「放空」，連話都接不上，所以之後她就「點到即止」：「我拍節目嘅時候有！因為我記得我第一天拍攝係成十幾杯雞尾酒要介紹，我冇諗過原來雞尾酒嘅酒係咁重嘅。」她純粹是每杯喝兩三口，沒有喝很多，但在正式拍攝時，她就已經進入了飄浮狀態，更謂自己要訓練一下酒量。

江嘉敏透露她與江美儀及丁子朗的一集是講「夜遊」，所以去了不同的酒吧「chill」一下。(胡凱欣 攝)

雖然今年頒獎禮沒有提名，但她沒有氣餒，更指自己今年不用出席，所以在這段時間她可以「留力」：「keep好fit，有一個靚嘅體態去迎接下一年！我要靚絕全場。」江嘉敏拍攝完數套劇集後，最近就不斷地拍攝綜藝節目，但就不停拍飲食節目，所以要勤力去健身室鍛鍊。