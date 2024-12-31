盤點2024年生B藝人｜TVB力捧小花突然結婚生B　倪晨曦4年抱3最強

每一年都有不少藝人婚後選擇組織美滿家庭生小朋友，今年龍年就更加旺，不論是歌手、藝人或是知名KOL，也榮升做星爸和星媽，而星二代BB受到觀眾矚目。盤點2024年8位圈藝人生B，遺傳父母的優良基因，相當可愛！

盤點龍年生B藝人，倪晨曦4年抱3，連詩雅新婚不足一年生5.9磅B女。（資料照片）

連詩雅新婚不足一年成功懷孕

今年生龍B的星爸星媽陳家樂與連詩雅（Shiga）去年四月於五星級瑰麗酒店(Rosewood)舉行盛大婚宴，據消息指婚禮豪花高達300萬，婚禮場面星光熠熠吸引許多圈中好友參加，當中包括：方中信、張繼聰、張敬軒、雨僑、林夏薇等。連詩雅新婚不足一年，今年2月宣布懷孕，並在今年7月18日剖腹誕下女兒Camila，BB女出身體重5.9磅，由陳家樂親自剪臍帶，迎接小公主的誕生！

陳家樂與連詩雅女兒Camila於今年7月18日出生，並由家樂親自剪臍帶。（IG圖片）

連詩雅抱女做Gym。（IG圖片）

梁諾妍二胎B女與洪永城十足餅印

與連詩雅和陳家樂一樣，同為藝人身份的夫婦梁諾妍與洪永城亦在今年誕下龍B女！梁諾妍夫婦於2021年結婚，同年誕下女兒「Sir Face」洪靖嵐（Amber）。去年底梁諾妍宣布懷有第二胎的好消息，並於今年3月21日誕下7磅的小公主「Sir NOSE」，據知第二胎女兒的名字是延續大女兒取名「Sir Face」的傳統而選擇這一個名字，另外「Sir NOSE」被網民指外貌與洪永城餅印樣勁可愛！

梁諾妍與洪永城亦今年誕下B女「Sir NOSE」。（IG圖片）

梁諾妍曾經自爆產後患乳腺炎連日高燒，胸部紅腫！（IG圖片）

陳嘉慧曾被譽為TVB力捧小花突然結婚生B

與星爸洪永城一樣現階段所屬無綫電視經理人合約藝員的陳嘉慧年10月1日於深圳閃嫁圈外富貴男友Calvin，由於當時結婚的消息太突然，許多網民指陳嘉慧是TVB力捧的小花之一，所以相當擔心她星途有所影響！陳嘉慧在婚後不足兩個月已經在社交網曬出BB超聲波照公布懷孕喜訊，並於今年3月18日誕8磅小公主，現階段的她享受專注照顧小朋友，暫時未有再接拍任何劇集。

陳嘉慧去年10月與圈外富貴男友Calvin結婚。（IG@001ericackw）

今年3月陳嘉慧在IG宣布已誕下愛女，近日她亦不時公開湊女日常。（IG@001ericackw）

張振朗舊愛陳芷尤今年宣布結婚兼懷孕

當年也是TVB力捧小花之一的陳芷尤，當年曾經與張振朗拍拖，二人愛得相當高調，不過她自從2019年結束與TVB的合約後，便正式回到新加坡發展，今年三月宣布與圈外男子結婚，5月宣布懷孕消息，並於今年8月31日在社交網站分享誕下龍B「小龍果」的好消息，BB初生的樣子相當可愛，另外新手媽媽的她更在社交網站感性發表自己的感受，現階段家庭幸福美滿！

張振朗舊愛陳芷尤靚靚孕照。（IG圖片）

陳芷尤今年8月31日在社交網站分享誕下龍B「小龍果」的好消息。（IG圖片）

TVB離巢女星何佩珉榮升幸福媽媽

與陳芷尤一樣已經曾效力TVB的女星何佩珉，她於2011年參加無綫（TVB）武術選秀節目《功夫新星》奪得冠軍後入行，她除了做演員「替身」外，更曾經擔任了副武術指導，負責訓練演員，最後她選擇於2022年結束與TVB十年賓主關係。何佩珉今年曾在2月18日在社交網站發文分享與任職工程師的老公曾逸之誕下愛情結晶龍B女兒(Aqua)，並且公開大讚老公體貼：「多謝老公喺產房陪足我一日！」

何佩珉在2月18日發文分享與任職工程師的老公曾逸之誕下龍B女兒(Aqua)。（IG圖片）

何佩珉曾公開大讚老公體貼：「多謝老公喺產房陪足我一日！」

朱千雪唔抗拒再拍劇

2012年民選港姐季軍朱千雪（Tracy）加入TVB大家庭躋身成為圈中藝人，近年更轉行成為執業大律師，同時兼顧演藝事業。朱千雪在2019年6月於社交網宣佈與醫生老公吳昆倫（Justin）結婚，並在婚後五年於今年元旦公佈已懷孕五個月的好消息，並在今年5月18日興奮分享有關榮升做媽咪的喜悅，以及公開B仔出世的一對小腳仔照片。她10月出席公開活動接受訪問透露7月已經正式返律師樓復工，揚言有適合的劇本也希望考慮接拍。

朱千雪今年5月18日興奮公開B仔出世的一對小腳仔照片。（IG圖片）

朱千雪今年挺巨肚出席麥明詩與盛勁為的婚禮。（IG@tracytschu)

陳法拉與法藉老公育有一子一女

陳法拉自從2013年拍攝完《衝上雲霄II》就已經正式離開TVB，近年更進軍好萊塢發展，在世界各地擁有相當高的知名度。陳法拉於2019年與法籍男友Emmanuel Straschnov結婚，並於2021年情人節在IG宣布囡囡小米妮出世，而今年的3月18日她又突然報喜，宣布兒子出世，她今年中回港出席活動時被問到現時兒子的中文名字，她表示：「中文名未改，但跟我姓陳，英文名就叫做米奇。」現階段陳法拉一家四口生活得相當幸福！

陳法拉一家四口手疊手。（IG：@falachenfala）

陳法拉甚少會公開孩子的正面樣子。(IG：@falachenfala)

倪晨曦4年抱3全屋都係囝囝

參加2006年度國際華裔小姐競選而入行的倪晨曦曾經做過演員，她近年轉戰做KOL，經常在YouTube分享美容及瑜伽影片，吸引粉絲的愛戴。倪晨曦在2020年與圈外老公Vincent結婚，並於同年11月初誕下仔仔，並於2022年11月誕下第二胎，她今年初又分享懷第三胎的消息，之後又在6月26日於IG報喜，細仔已順利出世，更「自行改名」為Nigel，4年抱3全屋都係囝囝相當犀利！

倪晨曦4年抱3相當犀利﹗（IG：@misselvani）