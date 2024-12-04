瓊瑤逝世｜曾因亡夫插管與繼子女鬧翻　飽受煎熬：快要讓我死去了

台灣知名作家瓊瑤今日（4日）驚傳在淡水區家中輕生，據台灣傳媒報道救護人員獲報到場時，發現瓊瑤在住家房間內輕生，當時已無呼吸心跳，當場證實死亡，終年86歲。瓊瑤在上月底曾於Facebook發文《憶亡夫》，悼念在2019年因血管型失智症臥病最後病逝的亡夫、皇冠文化集團的創辦人平鑫濤。

台灣知名作家瓊瑤今日（4日）驚傳在淡水區家中輕生。（Facebook圖片）

終年86歲。（Facebook圖片）

瓊瑤所著作的小說曾席捲台灣影壇。（Facebook圖片）

瓊瑤與平鑫濤鶼鰈情深40年，但平鑫濤晚年罹患失智症臥病在床，瓊瑤更在他生前為了一根鼻胃管，與三名繼子女爆發矛盾。當時瓊瑤眼見丈夫受到疾病纏繞而有感跌進了最深的地獄，令她十分辛苦。然而丈夫經過第一次的插管之後，瓊瑤有感對方這樣活着太累了，認為放鼻胃管是對丈夫的折磨，但平家子女們則不忍父親單靠營養點滴續命「慢慢餓死」，瓊瑤與繼子女在插管問題上一度出現分歧，以致雙方在網上展開罵戰！

瓊瑤因為先生平鑫濤的問題，而與繼子女在插管問題上出現了不同睇法。（微博圖片）

平鑫濤（右）開設皇冠出版社，瓊瑤是第一位員工。（影片截圖）

瓊瑤得知先生病情的走向感到已經無藥可救，亦想順着先生的意願就這樣離開，但其繼子女就在這個問題上一度拒絕，認為父親仍然有方法得救：「如果插了鼻胃管，就不會讓爸爸吃這麼多苦，藥可以從鼻胃管裡灌進去！」「病危！病危！他現在沒有病危！」「你讓爸爸餓死，你就沒有歉疚嗎？」等等，這一類充滿威脅性的說話讓她十分痛心。

平鑫濤（右）臥床插鼻胃管。（影片截圖）

平鑫濤晚年臥床。（影片截圖）

瓊瑤。（Facebook圖片）

此事亦令瓊瑤寢食難安，一直與繼子女溝通務求達成共識：「你爸是個強人，充滿生命鬥志的人，他並不怕死，卻怕陷進『求生不得，求死不能』的境地……為他設身處地的想一想吧！真正愛他，請不要讓他陷進他最怕的境地！」但對方一直沒有理會，令她感到每一日對她來說是煎熬，想有死的念頭：「這種煎熬，快要讓我死去了！」

瓊瑤寢食難安，更一度有死的念頭。（Facebook圖片）

一直堅定不插管的她，其實知道繼子女一定會恨死自己，又或者受到社會的批判，她最終忍受不住選擇投降：「現在我知道你們的意思，愛有很多種，我相信你們也是愛爸爸，我含淚投降了！不過，你們三兄妹要在場，既然要插，越快越好！」對此其實她亦深感對不起先生：「我知道，我答應過你，甚至在你面前發過誓，說我絕對會尊重你的選擇，絕對不會幫你做這樣的決定！但是，我食言了！對不起！對不起！對不起！對不起！對不起！對不起！對不起……」又指自己不用等到他離開這世界，就已經失去了他，十分傷心。

瓊瑤發文。（網上截圖）

不過繼子平雲則透過Facebook發表另一說法，寫下「一封沉重的公開信」，希望藉由不同立場說出真相。平雲認為瓊瑤近日一連串發文透露父親病情，猶如在寫長篇小說，使他們不能接受：「但我們不能接受的是，父親的病情被炒作成有如本土連續劇般的八卦題材。看到一群並不清楚事情來龍去脈真相的網友跟著批評、指責，讓我深深有一種荒謬的感覺。他們講的不是什麼陌生人，而是我們的父親啊！」

瓊瑤在社交網站寫下先生的病情，繼子女認為是炒作。（Facebook圖片）

平雲又講到明父親的遺囑寫得很清楚：「當我病危的時候，請你們不要把我送進加護病房。所以，無論是氣切、電擊、插管、鼻胃管、導尿管......通通不要，讓我走得清清爽爽。」文中前提指出是「病危的時候」，而醫生一直都認為只是失智而已，因此不認同瓊瑤的看法。而字裏行間的話語更凌厲，認為瓊瑤是個人理由無法接受「失智」這個事實，全因沒法得到愛：「對於您來說，父親得了失智症，不再記得您，無法對您說愛，就是「沒有靈魂的肉體」，就不值得活下去，不如去安樂死。但對我們來說，即使父親得了失智症，不記得我們了也沒有關係，只要他在自己的世界裡好好地活著就足夠了。」堅定讓父親活下去。

繼子平雲認為令父親活著最重要。（網上截圖）

另外，繼子更感謝對方這一年以來無微不至的照顧，不過始終忘也忘不了，她與父親這段感情是如何傷害另一個人而得回來的：「身為子女，我們從來不曾忘記當年發生過的種種事情以及自己母親所受到的委屈與痛苦。如果一段愛情是建立在傷害另一個人、建立在另一個女人的犧牲上，那麼這樣的愛情無論如何並不偉大，也不值得拿來歌頌炫耀。」最後希望對方放下重擔，「家務事」就到此為止。

瓊瑤背負小三罵名。（Facebook圖片）

瓊瑤背負小三罵名。（Facebook圖片）

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