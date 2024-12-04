瓊瑤逝世｜5日前曾發文悼亡夫　2017年曾交代後事不插喉一切從簡

知名作家瓊瑤，12月4日下午驚傳在台北淡水區住宅輕生證實身亡，終年86歲，消息震驚各界﹗死訊傳出前5日，瓊瑤曾更新社交網，以《憶亡夫》不如歸去為題發文，更曾在2017年交代身後事。



瓊瑤逝世｜輕生消息傳出後FB驚人留言：我選擇這種方式，翩然歸去

知名作家瓊瑤，12月4日下午驚傳在台北淡水區住宅輕生證實身亡，終年86歲（FB@瓊瑤）

知名作家瓊瑤，12月4日下午驚傳在台北淡水區住宅輕生證實身亡，終年86歲（FB@瓊瑤）

知名作家瓊瑤，12月4日下午驚傳在台北淡水區住宅輕生證實身亡，終年86歲（FB@瓊瑤）

台灣新北市淡水區一處民宅4日下午，發現一名86歲女性在家中輕生，死者身分是知名小說作家瓊瑤，而瓊瑤多部小說作品被改編為電影或電視劇，包括《還珠格格》、《一簾幽夢》等，死訊傳出後令人震驚。瓊瑤與丈夫平鑫濤鶼鰈情深40年，但平鑫濤晚年罹患失智症臥病在床，瓊瑤更在他生前為了一根鼻胃管，與三名繼子女槓上，最終在2019年病逝。

瓊瑤與先生平鑫濤。（網上圖片）

瓊瑤因為平鑫濤臥病的消息，一度與繼子女產生分歧。（微博圖片）

瓊瑤與丈夫平鑫濤結婚多年，瓊瑤一度與3名繼子女產生分歧，家庭紛爭曝光在媒體前。（視覺中國）

後來平鑫濤經歷中風、失智症，2016年3月，醫生建議插鼻胃管，遭到瓊瑤反對，她認為應該遵照丈夫的想法，但繼子女為此決裂，最後瓊瑤讓步，平鑫濤插上了鼻胃管。（示意圖片／一条提供）

知名作家瓊瑤的丈夫，皇冠文化集團創辦人平鑫濤，罹患血管型失智症，醫生建議插鼻胃管，但瓊瑤反對，而與繼子女發生糾紛。根據瓊瑤描述，平鑫濤2014年曾寫信給兒女，表明自己未來若是病危，不想要做積極維持生命的治療。圖為作家瓊瑤與丈夫平鑫濤。（一条提供）

瓊瑤當日在Facebook上寫下2700字懷念平鑫濤。

近年鮮少發文的瓊瑤，2017年時突然交代後事，直言未來如果重病，絕對不動大手術、不送加護病房、也不能插鼻胃管，屍骨火化後就花葬，囑咐要一切從簡，對生死相當看淡。今年86歲生日時在Facebook表示，因為身體有恙，想淡出社交網站。相隔7個月後，她11月27日再度發文思念平鑫濤，貼出他當時在病榻上和花葬的照片，並附上小詩嘆曰「不如歸去」，心情似乎相當沉重。