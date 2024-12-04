瓊瑤逝世｜5日前曾發文悼亡夫 2017年曾交代後事不插喉一切從簡
撰文：洪曉璇
出版：更新：
知名作家瓊瑤，12月4日下午驚傳在台北淡水區住宅輕生證實身亡，終年86歲，消息震驚各界﹗死訊傳出前5日，瓊瑤曾更新社交網，以《憶亡夫》不如歸去為題發文，更曾在2017年交代身後事。
瓊瑤逝世｜輕生消息傳出後FB驚人留言：我選擇這種方式，翩然歸去
台灣新北市淡水區一處民宅4日下午，發現一名86歲女性在家中輕生，死者身分是知名小說作家瓊瑤，而瓊瑤多部小說作品被改編為電影或電視劇，包括《還珠格格》、《一簾幽夢》等，死訊傳出後令人震驚。瓊瑤與丈夫平鑫濤鶼鰈情深40年，但平鑫濤晚年罹患失智症臥病在床，瓊瑤更在他生前為了一根鼻胃管，與三名繼子女槓上，最終在2019年病逝。
近年鮮少發文的瓊瑤，2017年時突然交代後事，直言未來如果重病，絕對不動大手術、不送加護病房、也不能插鼻胃管，屍骨火化後就花葬，囑咐要一切從簡，對生死相當看淡。今年86歲生日時在Facebook表示，因為身體有恙，想淡出社交網站。相隔7個月後，她11月27日再度發文思念平鑫濤，貼出他當時在病榻上和花葬的照片，並附上小詩嘆曰「不如歸去」，心情似乎相當沉重。