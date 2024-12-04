瓊瑤逝世｜《環珠格格》、《情深深》　捧紅新人趙薇林心如范冰冰

86歲知名言情小說作家瓊瑤，今日（4日）在台灣淡水家中輕生亡，她過往的多部小說曾被改編成影視作品，早在70年代已憑《庭院深深》、《女朋友》先後獲得金馬獎優等劇情片獎。

瓊瑤在家中輕生亡，終年86歲。（fb@瓊瑤）

不過最為香港觀眾熟悉的，就必數1998年的戲集《還珠格格》，這套劇在中港台都成為收視冠軍，於華人社區有大批粉絲。當時香港由收視長期積弱的亞視播出《還珠格格》，結果幫亞視從慣性單位數收視暴升至12點雙位數，一度超過20點，無綫不得不轉陣於星期一至五連播五日王牌節目《驚天動地獎門人》迎戰！《還珠格格》更捧紅了當時仍是新人的「小燕子」趙薇、「紫薇」林心如，就連並非主角的「金鎖」范冰冰都因為此片嶄露頭角。由於成績理想，《還珠格格》再添食，前後共三輯。而近日NETFLIX播放《還珠格格》，雖然已是廿幾年前的作品，但卻再次掀起話題，多條剪輯片段成為新一代Meme。

《還珠格格》更捧紅了當時仍是新人的「紫薇」林心如、「小燕子」趙薇，就連並非主角的「金鎖」范冰冰都因為此片嶄露頭角。（網上圖片）

《還珠格格》紅遍華人社會。（網上圖片）

至於2000年的《情深深雨濛濛》，改編自《煙雨濛濛》，除了趙薇、林心如、蘇有朋等《還珠格格》班底，還加入了古巨基，有指原本古巨基飾演的何書桓是吳奇隆出演，但最終因另一部趙薇、吳奇隆的作品同檔期，加上瓊瑤認為古巨基有書卷味，於是選他為男主角。原本亞視都想搶這套劇的播映權，不過原來之前欠下的版權費仍未找數，所以最終財力雄厚的無綫購得播映權，而古巨基亦憑此片爆紅。