吳浩康搭棚捱出頭榮升小老闆　願給予張致恒工作機會：有需要搵我

吳浩康（Deep）自從做了「職安真漢子」後人氣急升，有機會重踏舞台開音樂會，昨日（6日）在IG Story透露剛開公司做老闆，並hashtag留言：「#收工啦 #拆架 #自己公司第一單Job #專美金屬棚架工程 #各位兄弟辛苦曬」，他孖住「搭架界林峰（峯）」飛鷹哥一齊坐車開工、收工，笑到四萬咁口。

吳浩康（Deep）早前再踏舞台開音樂會。（IG@ngdeep）

自己開公司（IG@ngdeep）

吳浩康接受《香港01》訪問，透露與朋友合資開公司，主要是安拆金屬棚架，他說：「其實我未離開英皇前已經有做地盤，當時跟人學單車，咁啱有個小朋友嘅家長問我做唔做啲搬抬搬櫈嘅嘢，慢慢做見我唔驚，就上多兩層樓，咁就做咗搭棚。」

Deep孖住「搭架界林峰（峯）」飛鷹哥一齊坐車開工、收工，笑到四萬咁口。（IG@ngdeep）

收工都一齊。（IG@ngdeep）

在地盤工作超過兩年，吳浩康指搭棚和做紮鐵已成為的專業領域，最近與友人合資開公司，自己接金屬棚架工作，他說：「中間係多咗演出機會，但冇諗過離呢個行業（搭棚），希望嚟緊都可以接觸到啲舞台嘅job。」他稱自己只是「小老闆」，問到會否親力親為落場？他說：「環境許可就俾同事去做先，但有啲job可能唔係太夠錢，有嘢做我都會做，落唔落手冇所謂，好少事，自己都係工人出身。」

對於老友張致恒曾出post搵工，如有工開會否預對方一份？吳浩康說：「佢有嘢做緊呀，但如果佢有需要搵我，都可以學吓試下，但高空工作唔易架！我哋平時好少請白紙（新人）。」

吳浩康唔介意預埋張致恒開工。（IG@stevencheung）

轉做「職安真漢子」。（IG@ngdeep）

到地盤開工。（IG@ngdeep）

獲網民大讚有承擔。（IG@ngdeep）

做咗兩年幾，好熟手。（IG@ngdeep）

同老婆拍拖睇戲。（IG@ngdeep）

好爸爸。（IG@margiela.k）

郭思琳。（IG@margiela.k）