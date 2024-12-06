任達華父女激罕合體受訪　任晴佳首度回應學歷入讀超級精英大學

影帝任達華與琦琦的19歲女兒任晴佳（Ella）日前獲邀出席世界十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes），出席的每一位都系出名門，除了任晴佳之外，金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）的長女Apple、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）的孫女Lucia、張藝謀女兒張壹嬌、已故賭王何鴻燊女兒何超欣等等都有出席，備受觸目！而任達華同任晴佳兩父女激罕合體受訪，任晴佳更首度回應學歷問題！

任晴佳（Ella）日前獲邀出席世界十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）。（IG@ellayamm）

靚！（IG@ellayamm）

跳舞。（IG@ellayamm）

位位都系出名門。（IG@ellayamm）

位位都系出名門。（IG@ellayamm）

位位都系出名門。（IG@ellayamm）

靚。（IG@ellayamm）

遺傳了父母優良基因的任晴佳，身高180cm，擁42吋逆天長腿，而且樣貌甜美，被封為「最美星二代」！自小已獲父母悉心栽培的任晴佳，曾讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，直至14歲到英國留學，並在倫敦讀大學，但今年5月任晴佳在IG曬出一張在美國哥倫比亞大學（Columbia University）留影的照片，惹來外界猜測她已轉校。對此，任晴佳就澄清現時就讀倫敦政治經濟學院：「現在是讀第二年，然後主要是讀社會學，我也很喜歡讀數學和金融。」

任達華到英國出席《第9屆倫敦東亞電影節》（The 9th London East Asia Film Festival），並獲頒終身成就獎，太太琦琦及愛女任晴佳（Ella）都有到場支持！（IG@ellayamm）

氣場十足！（IG@ellayamm）

擁有180cm的超模身材及42吋逆天長腿。（IG@ellayamm）

完美遺傳了父母優良基因的Ella不但五官標緻，更似足媽咪一樣身形高䠷，成為時尚界寵兒。（IG@qiqi_yam）

天生Model身材。（IG@ellayamm）

學霸！（IG@ellayamm）

今年5月曬出在美國哥倫比亞大學留影的照片，但原來她現時就讀倫敦政治經濟學院，被譽為「世界一級的高等教育與科學研究機構」，於全球政、商、法、學界極負盛名。 倫敦政治經濟學院與牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院並稱為G5超級精英大學，也是英國的金三角名校。（IG@ellayamm）

任晴佳不但是學霸，天生Model身材的她更在模特兒界闖出名堂，她亦十分感激父母的支持，她笑言與父母相處似朋友，每日都會通電話及發訊息，而任達華亦表示完全尊重女兒，更三度多謝老婆琦琦的付出：「這個特別謝謝琦琦，琦琦真的很辛苦，帶小孩子是有些時差的問題嘛，所以晚上呢還不能睡覺，就等她下了課之後跟她通電話，我覺得還是謝謝琦琦。」

感情好好。（IG@ellayamm）

感情好好。（IG@ellayamm）

任達華在全球擁有逾30個物業，除了投資收租之外，一家三口有時用來作度假。（IG圖片）

任晴佳完美繼承了父母的優良基因。（IG@ellayamm）