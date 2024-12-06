任達華父女激罕合體受訪 任晴佳首度回應學歷入讀超級精英大學
撰文：董欣琪
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影帝任達華與琦琦的19歲女兒任晴佳（Ella）日前獲邀出席世界十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes），出席的每一位都系出名門，除了任晴佳之外，金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）的長女Apple、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）的孫女Lucia、張藝謀女兒張壹嬌、已故賭王何鴻燊女兒何超欣等等都有出席，備受觸目！而任達華同任晴佳兩父女激罕合體受訪，任晴佳更首度回應學歷問題！
遺傳了父母優良基因的任晴佳，身高180cm，擁42吋逆天長腿，而且樣貌甜美，被封為「最美星二代」！自小已獲父母悉心栽培的任晴佳，曾讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，直至14歲到英國留學，並在倫敦讀大學，但今年5月任晴佳在IG曬出一張在美國哥倫比亞大學（Columbia University）留影的照片，惹來外界猜測她已轉校。對此，任晴佳就澄清現時就讀倫敦政治經濟學院：「現在是讀第二年，然後主要是讀社會學，我也很喜歡讀數學和金融。」
任晴佳不但是學霸，天生Model身材的她更在模特兒界闖出名堂，她亦十分感激父母的支持，她笑言與父母相處似朋友，每日都會通電話及發訊息，而任達華亦表示完全尊重女兒，更三度多謝老婆琦琦的付出：「這個特別謝謝琦琦，琦琦真的很辛苦，帶小孩子是有些時差的問題嘛，所以晚上呢還不能睡覺，就等她下了課之後跟她通電話，我覺得還是謝謝琦琦。」
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