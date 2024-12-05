吳雨霏爆鄧麗欣愛得甜蜜向對方催婚遭漠視　九餅有望紅館重聚？

吳雨霏（Kary）今晚（5/12）到尖東海傍出席聖誕亮燈活動，預告一家人會出埠過一個白色聖誕。在受訪時，吳雨霏被笑一年才露面一次，她自言都好掛住大家，現時都是忙於照顧屋企，而且出來工作又會不捨得三個年幼的小朋友。

吳雨霏（Kary）今晚（5/12）到尖東海傍出席聖誕亮燈活動，預告一家人會出埠過一個白色聖誕。（梁碧玲攝）

不過吳雨霏透露自己已經有入錄音室寫歌，提到有粉絲早於七月已留意到她在社交平台曬出樂譜的照片，期待新歌面世。吳雨霏稱自己都沒想到首歌做那麼久，因為她現在沒有簽約公司，所以按著自己步伐去做，有好有不好，「好的就是可以自由去做自己的事情，不好就是沒有人push我。（寫首歌耐過十月懷胎？）現在寫了半年，產量的確不多，好像我生仔產量比做歌勁，哈哈，但我希望慢工出細貨，也會找人幫我寫，因為我對音樂都好執著。來年目標希望多些產量，但只限於歌。」

吳雨霏目前正製作新歌，但她自言有「拖延症」，做歌時間一個月又押後一個月。（梁碧玲攝）

好姊妹鄧麗欣（Stephy）將於三月舉行紅館個唱，吳雨霏說會去支持，至於會否做嘉賓就先埋關子，留待Stephy公布，但見到好姐妹實現夢想，好替對方開心，亦令她有點技癢，但她始終屋企有三個小朋友，要先學識如何分配時間，「但就是因為她開演唱會，勁多人問我何時出來開演唱會。（妳想不想開紅館？）這是其中一個目標。」

如果Stephy要妳們再跳《心急人上》可以嗎？吳雨霏笑言：「這個很爆，唱就一定唱到，但要集齊九個真的有點難度，不過我覺得沒什麼是沒可能，要看Stephy能否call齊，如果可以在紅館做到這件事，我覺得幾爆和有意義。」上次Stephy開騷，她和楊愛謹一同現身被指破冰，吳雨霏坦言都忘記了多長時間大家沒有一起同台演出，但如果要她再著制服跳就不出來了，都幾十歲人。會否是找傅寶誼（前名：傅穎）歸隊較難？她表示：「我也不知道。」

問到會否做Stephy演唱會嘉賓，吳雨霏大賣關子。（梁碧玲攝）

吳雨霏稱要集齊Cookies九個真的有點難度，不過她覺得沒什麼是沒可能。（網上圖片）

吳雨霏又透露見過Stephy男友，大讚不錯，兩個人很襯、很sweet，有沒有push對方結婚？吳雨霏笑言：「push過，push不到。她有自己的時間表，不會理我，都不知道她褪什麼，講到不想再講。（是否想她快點生小朋友一起玩？）她給我的感覺又不是很想要這個東西，她經常都說順其自然，她有自己的想法。」

吳雨霏爆Stephy愛得甜蜜向對方催婚遭漠視。（梁碧玲攝）