譚旻萱消失女團Me&新歌MV惹退團疑雲　本人咁回應...

譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）和連家穎（Vian）去年組成女團Me&出道，Me&成團初期聲勢浩大，但之後好似有點後繼不力。最近她們推出新歌《Me& My Christmas Town》，但MV只見黃淑蔓和連家穎兩位成員，身為隊長的譚旻萱竟不見影，惹來退隊疑雲，她昨晚（5/12）出席一個聖誕亮燈活動時，就事件親自回應。

譚旻萱出席一個聖誕亮燈活動時，就退團一事親自回應。（梁碧玲攝）

譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）和連家穎（Vian）去年組成女團Me&出道。（資料圖片/陳順禎攝）

對於團隊說法，譚旻萱直接否認：「沒這樣的事，因為我今年上半年都有一個project要跟，所以跟公司商量後，就決定暫時分了她們兩個人的小隊。（妳何時歸隊？）未知，公司未落order，所以要看公司怎樣安排，和之後的方向。我都好掛住上台表演，我第一次上台表演就是以Me&的身分。」問到Me&未能承接初出道的勢頭出多點歌，會否覺得可惜？譚旻萱覺得聖誕有新歌推出都算不錯，都叫追趕到，中間的確是停了一陣子，希望下年有多些歌。妳喜歡拍戲還是上台唱歌較多？譚旻萱表示：「兩樣不同的感覺，因為Me&我都想過這個問題，拍戲就像一個石頭，慢慢雕成一個漂亮的石像，而上台就像放煙花，好靚好爽的感覺。」

Me&推出新歌《Me& My Christmas Town》，但MV只見黃淑蔓和連家穎兩位成員，身為隊長的譚旻萱竟不見影。（唱片公司提供）

譚旻萱否認退團。（梁碧玲攝）

另外，聖誕將至，譚旻萱表示將會在屋企舉行3場聖誕派對，日前更在網上豪花了8000多元購買聖誕擺設佈置屋企，她笑說這與賺得多與少無關，一年一次最緊要開心，稍後還要為選購聖誕禮物頭痛，但她卻大懵忘記了男友那一份，要記者提醒才記得，不過她說男友剛過了生日不久，已送了禮物，所以聖誕節可能會送手作禮物。