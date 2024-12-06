TVB上位小花孖妹妹拍美胸廣告　捱足12年終入圍「飛躍進步獎」

入行12年的趙璧渝（Osanna）今年憑劇集《逆天奇案2》飾演「妹頭」及 《法證先鋒VI:倖存者的救贖》中飾演的網紅「凌詩蕙」獲得好評，由寂寂無名的人物，一步一步入屋成為一位「演員」，除成功提名本年度《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」獎項外，亦獲續約擔任美胸代言人；早前她更與曾參選港姐的妹妹趙穎琪，衝出香港拍攝美胸廣告，齊騷豐盈身材，寓工作於娛樂。

趙璧渝憑無綫劇《逆天奇案》系列入屋。（IG@osannachiupikyu）

趙璧渝最近人氣急升。（葉志明攝）

趙璧渝與妹妹趙穎琪泳裝好養眼。（IG：@osannachiupikyu）

首次跟妹妹合作，Osanna直言雖然興奮但壓力比自己一個開工更大：「同阿妹開工，本身諗住當去旅行去玩咁，但原來會好緊張，因為責任感大咗，始終家姐帶住阿妹，會想特別take care佢，不過其實阿妹面對鏡頭都冇唔習慣，始終選過港姐，有晒經驗。另外一齊開工嘅好處係大家互相鞭策，一齊on diet keep fit同做gym。」

趙璧渝、趙穎琪。

有份爭獎成就解鎖

對於有份角逐本年度《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」，Osanna揚言如能入圍10強，有資格出席頒獎典禮已經夢想成真，同時也能對媽媽有個交代，她表示：「可以提名已經好開心，自己讀訓練班嘅時候，邊會諗到可以出席頒獎禮記者會，感覺好似成就解鎖；今年有3套劇出街，令大家睇到我唔同角色嘅演繹，希望可以得到觀眾嘅肯定，亦都對媽咪有一個交代，佢見到我近年有發揮角色，佢都好開心好安慰，亦會將我嘅報道剪低儲起。」

自無綫藝訓班畢業後，便由低做起。

恭喜入圍！

跟宣萱拍劇獲益大

入行12年，由冇對白到現在遇上好角色，Osanna非常感恩，她指：「有次喺日本，有個香港人竟然認得我，叫得出我全名，真係好開心。」在重頭劇《巨塔之后》，Osanna飾演宣萱徒弟，二人有不少對手戲，Osanna表示能跟宣萱合作令她開心得幾天睡不著：「宣萱係一個非常好嘅前輩，超nice超專業，除咗演戲，仲會同我哋分享好多想法，佢仲畀咗好多鼓勵我，喺佢身上學到好多嘢，係呢次拍劇嘅意外收穫。」