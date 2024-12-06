異空感應｜蕭徽勇掉羅毓儀落街　演失常爸爸呢一幕極心寒

由王心慰（Amy姐）監製，戴德廣編審的《異空感應》，逢星期一至五晚8時30分翡翠台播映，主要演員有陳家樂、陳曉華、阮浩棕、譚凱琪、何遠東、文雪兒、龔慈恩、陳嘉輝、彭翔翎等。

羅毓儀客串一集都咁大犧牲。（《異空感應》劇照）

羅毓儀又客串做「學生妹」。（《異空感應》劇照）

反而蕭徽勇（Gordon）有突破！（《異空感應》劇照）

昨晚（5日）一集《異空感應》，一直被懷疑是殺妹兇手的大妹羅秀婷（羅毓儀Yuki飾），遭因喪女發狂暴走的爸爸羅啟釗（蕭徽勇飾）拉着跳樓重傷送院昏迷，啟釗則不幸身亡。一直深信大妹是無辜的女警邢可嵐（陳曉華Hera飾），繼續着手調查案件，最終矛頭指向二人外婆蘭姐（區靄玲飾），令案件更添懸疑…可嵐在調查過程中，與上司石哥（霍健邦飾）多次意見不合，二人關係逐漸變僵…

羅毓儀又客串做「學生妹」。（《異空感應》劇照）

之前演出《巾幗4》因被指樣子似12歲一度掀起熱話的Yuki，這次在劇中再度發揮「逆天童顏」，飾演年僅16至17歲左右的中五學生妹；穿上校服的Yuki，昨晚向Doctor方（陳家樂飾）訴說與妹妹爭執經過、及投訴石哥向她盤問時態度兇狠時，張大雙睛楚楚可憐的樣子、再加上穿着校服，更加是童顏認證。對於Yuki N度冧莊演學生妹，網民依然受落，大讚零違和感之餘，並笑言Yuki是「永恒的學生妹」：「路小小（Yuki知名角色）睇嚟應可做中學生做到三十五歲」、「28歲演16歲，相信都係一個紀錄」。對於再度因演學生妹被指神似，Yuki在IG Story搞笑問問題求救：「到底點先可以長大？」由於Yuki樣子太似小朋友，加上生得細細粒，與僅比她年長一歲的陳曉華對戲時，感覺真的像是大姐姐安慰小妹妹，所以當網民得悉陳曉華與Yuki年紀這麼接近時均大表驚訝。

羅毓儀又客串做「學生妹」。（《異空感應》劇照）

激讚爸爸蕭徽勇體貼又專業

Yuki是次拍攝《異空感應》雖然只是客串性質，但由於角色有發揮，除因患有思覺過敏不肯定自己是否真的殺了妹妹而經常要表現得驚惶失措兼無限掙扎，更要挑戰一場超真實及震撼的跳樓戲。Yuki說：「呢場跳樓戲算係我入行以嚟印象最深刻嘅其中一場戲，我原本以為自己冇畏高，因為我玩過山車、跳樓機從來冇問題。點知喺嗰度上咗威也、到真係行出去嘅時候，我發現成個感覺同玩機動遊戲係兩樣嘢！因為安全感實在太低，我同蕭徽勇（Gordon）企個位又好邊邊、只要行出少少就會跌落樓（雖然有威也都係驚）。我哋要喺嗰個最邊邊嘅位度推撞同掙扎，因為要就番個鏡頭。因為拍嗰時成兩年前，我經驗尚淺、真係好驚，好彩Gordon經驗豐富，佢雖然自己都有畏高同好驚，但佢都好專業，仲全程捉實我等我唔使太驚，好多謝佢。」

呢一幕真係恐怖。（《異空感應》劇照）

主耍係蕭徽勇真係「似」。（《異空感應》劇照）

羅毓儀、蕭徽勇兩個人都好入戲。（《異空感應》劇照）

戲情講到，拉扯之間羅毓儀、蕭徽勇就變咗「空中飛人」。（《異空感應》劇照）

戲情講到，拉扯之間羅毓儀、蕭徽勇就變咗「空中飛人」。（《異空感應》劇照）

戲情講到，拉扯之間羅毓儀、蕭徽勇就變咗「空中飛人」。（《異空感應》劇照）

原來呢幕係用「綠幕技術」拍攝。（《異空感應》劇照）

就咁...（《異空感應》劇照）

羅毓儀傷重。（《異空感應》劇照）

Yuki續指雖然她與Gordon不用真的由十樓跳落街，但為配合劇組後期製作，二人仍是需於劇組事先布置好的綠幕前拍攝跳躍動作；由於該幢大廈已頗有年紀、現場佈滿「受傷陷阱」，加上二人拍攝時需要忘我地盡情投入，結果Gordon意外地將頭撼落牆身；雖然當時劇組武指已馬上伸出援手幫Gordon卸力，但Yuki指Gordon撞到後感覺相當頭痛，但仍堅持完成拍攝後才去醫院，相當專業。Yuki又指拍攝趴在爛車上的戲份時亦是驚險重重：「因為我哋要爬上一個爛晒嘅車頂，等劇組用威也吊起我哋再跌番落架車度，雖然距離唔係好大，但都有一下離心力。加上嗰架車真係爛晒，雖然劇組事先已經幫我哋清理咗啲尖銳物，但因為我著裙，所以都有輕微整親，我更佩服Gordon仲要成個人瞓落我幫我食咗唔少『重災區』，我真係好欣賞佢。」

陳曉華和譚凱琪。（截圖）

陳曉華和譚凱琪。（截圖）

此外Hera早前在社交平台分享了與Madam焦譚凱琪（Zoie）同框跳舞的視頻，片段所見Zoie舞藝明顯比Hera略勝一籌，輕鬆自如的表情、加上搖曳的舞姿相當有Feel，反觀Hera則與劇中角色同樣姐手姐腳，但卻憑可愛樣子及動作加分。二人全程表現合拍，最後Hera更作狀「扭計抱抱」，Zoie亦開心回應，感情要好！不少網民收看《異空感應》時，均留言表示Zoie瘦了不少，對此Zoie接受tvb.com訪問時，坦言每次拍劇必然至少瘦一圈：「我睇番都覺得自己原來咁瘦，拍嗰時唔覺架，其實我每次拍劇都會瘦，我本身做嘢好tense，會冇乜胃口同食無定時，當然嗰時仲要分身照顧小朋友變相有無形壓力都有影響嘅。」Zoie又透露Madam焦背後故事相當慘情，老公黃長興更會慘被斬頭，並感激監製Amy姐再次賜予這麼好玩又有發揮的角色。

羅毓儀。（《異空感應》劇照）