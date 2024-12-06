Yahoo搜尋人氣榜2024｜MIRROR剩2位入圍　何伯何太異軍殺入十大

Yahoo搜尋人氣榜2024 ，12月6日公布不同範疇十大人氣之選，MIRROR成員「姜濤」今年繼續雄霸「十大熱搜娛樂圈風雲人物」首位，連續四年登上冠軍寶座，但MIRROR由上年5人變只剩2人上榜，「何伯何太」成為全港談論焦點，以異軍之姿殺入十大，位列第五；「十大熱搜本地電視劇及節目」全部由TVB囊括；「十大熱搜歌曲」第2至9位都是本地創作，首位被全球爆紅十月中推出的洗腦神曲《APT.》空降第一名。



「十大熱搜娛樂圈風雲人物」

1. 姜濤

2. 炎明熹Gigi

3. Anson Lo

4. 劉德華

5. 何伯何太

6. 李龍基

7. 鄭中基

8. 林峯

9. 劉俊謙

10. 張敬軒

「十大熱搜本地電視劇及節目」

1. 《東張西望》

2.《家族榮耀之繼承者》

3. 《黑色月光》

4. 《婚後事》

5. 《中年好聲音2》

6. 《逆天奇案2》

7. 《反黑英雄》

8. 《法證先鋒VI 倖存者的救贖》

9. 《愛．回家之開心速遞》

10. 《巾幗梟雄之懸崖》

「十大熱搜歌曲」

1. ROSÉ & Bruno Mars - 《APT.》

2. Gareth.t - 《緊急聯絡人》

3. 洪嘉豪 - 《黑玻璃》

4. 姜濤 - 《黑月》

5. Yan Ting 周殷廷 - 《三生有幸》

6. Anson Lo - 《深閨》

7. Kiri T - 《至少做一件離譜的事》

8. 張敬軒 - 《青春告別式》

9. 謝雅兒 - 《填詞魂》

10. MC 張天賦 X 陳蕾 - 《永久損毁》