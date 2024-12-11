日本女優七嶋舞空降香港過聖誕　女王駕臨「臣民」高呼：我好興奮

「又到聖誕～又到聖誕～」聖誕節除了食聖誕大餐，睇燈飾之外，還可以同日本AV女優一齊開聖誕聯歡會！七嶋舞於2021年6月出道，同時也是被喻為「日本最想成為戀人NO.1的美少女」。這位被稱「日本最想成為戀人NO.1的美少女」將於12月21日，即聖誕節前夕到港與粉絲提早慶祝。當日她將以「聖誕女王」亮相接受各位「臣民」的朝拜，到時各位可以準備好自己的貢品進貢，亦可在聖誕聯歡會中與她近距離互動。聖誕聯歡會中，各位「臣民」都有機會與「女王」合照、索取她的簽名等等。有網民得知消息後表示十分期待，高呼：「我好興奮呀！」

七嶋舞做過學生。（X@nanashima_mai）

本年24歲的七嶋舞出生於日本東京都，愛好是看電影而且特別擅長於手工藝。2021年她以專屬女優身份出道，憑藉偶像一般的外形和多變化的演技而深受粉絲喜愛，多年來她曾扮演過辦公室OL，小護士，高中生，鄰居御姐，通通都難不到她，其形象之百變絕不輸被稱「最可愛Cosplayer」的七澤米亞。（連結：「最可愛Cosplayer」化身妖狐降臨！ 竟因一事下海做AV女優？）

七嶋舞。（X@nanashima_mai）

七嶋舞介做過警察添。（X@nanashima_mai）

關於七嶋舞的愛好，原來也十分特別。除了以上提過的電影和手工藝，原來她喜歡將休息日當作美容日，去做美甲，美髮，美容等等，而且因為她是名超級「Hello Kitty迷」，所以工餘日子也會到處尋找Hello Kitty。她的住處內也充滿了各式各樣的Hello Kitty收藏品，公仔甚至是日用品，數量更多達數百件，相當壯觀！她也曾多次表示，她的目標是成為「日本第一的Hello Kitty粉絲」。

七嶋舞介係Hello Kitty迷。（X@nanashima_mai）

七嶋舞介好受歡迎喎。（X@nanashima_mai）

去年曾有新聞，指七嶋舞和朋友去北海道旅行時，乘搭列車時遇到變態。當時她將行李放在行李架上，怎料下車時發現鞋子、衣物、貼身衣物、名牌飾品等都被偷去，而剩下的一些衣物上更被沾染上不明液體，她在社交平台上分享時表示：「味道很難聞，只怪自己沒有上鎖」，令好感到十分心痛。

上年發生過不愉快事件。（X@nanashima_mai）

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河北彩花（河北彩伽）真係好靚！（網上圖片）

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嚟緊仲有好多活動。（截圖 / Sixtoy）

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