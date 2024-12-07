《行運一條龍》取景地鴻運冰廳聖誕結業：年初四不能再見

曾為周星馳電影《行運一條龍》、杜琪峯作品《黑社會2以和為貴》拍攝場景的太子鴻運冰廳餅店，屹立九龍近半世紀，去年歷經失火後重開，可惜不敵時代巨輪，宣布將於12月25日聖誕節正式結業，年初四咁嘅樣去買蛋撻成追憶。



周星馳主演電影《行運一條龍》中的「行運茶餐廳」，正是取景自鴻運冰廳餅店。（《行運一條龍》劇照）

周星馳主演電影《行運一條龍》中的「行運茶餐廳」，正是取景自鴻運冰廳餅店。（《行運一條龍》劇照）

電影中的「行運茶餐廳」取景自鴻運冰廳餅店。（《行運一條龍》電影劇照）

鴻運冰廳是香港僅餘仍有閣樓的冰室，店內的復古吊燈、紅色木櫈、舊式麵包櫃、梳化卡位，皆為本港冰廳的獨特「標誌」。Facebook電影專頁「電影朝聖」周四（5日）發帖寫道：「上海街鴻運冰廳餅店，影迷會叫『行運』，是香港影視場景界的重要關鍵詞，也是香港僅餘仍有閣樓的冰室。可惜，冰室將於12月25日正式結業，下年嘅年初四已不能再見。」職員指結業是因為「生意不景做唔住」，選擇聖誕節完結無特別原因，「啱啱一年年尾，要時間還完返畀人。」

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去年三月鴻運曾因爐頭搶火發生火災，事後餐廳一度需暫停營業重新裝修，一個月後正式重新開張。翻新後，餐廳後仍保留昔日原貌，令一眾熟客、影迷大感安慰。《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美琪，亦曾與老公鍾健威重返鴻運拍攝婚照。結業消息傳出後網民大嘆感到可惜，有食客光顧時亦以此打開話匣子。

《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美琪，亦曾與老公鍾健威重返鴻運拍攝婚照。（IG：@meikiw）

《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美琪，亦曾與老公鍾健威重返鴻運拍攝婚照。（IG：@meikiw）

《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美琪，亦曾與老公鍾健威重返鴻運拍攝婚照。（IG：@meikiw）

《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美琪，亦曾與老公鍾健威重返鴻運拍攝婚照。（IG：@meikiw）

《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美琪，亦曾與老公鍾健威重返鴻運拍攝婚照。（IG：@meikiw）

《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美琪，亦曾與老公鍾健威重返鴻運拍攝婚照。（IG：@meikiw）

《行運一條龍》中飾演小芬女的黃美琪，亦曾與老公鍾健威重返鴻運拍攝婚照。（IG：@meikiw）