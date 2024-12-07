譚耀文四度婉拒亮相《流行經典50年》：唔想俾人覺得我係食老本

憑劇集《縱橫四海》及電影《野獸刑警》奪得金像獎「最佳男配角」的譚耀文(Patrick)，演技早獲認同，惟外間卻淡忘了他是88年新秀冠軍歌手出身，更是梅艷芳第二位入室徒弟。事隔超過18年，譚耀文推出最新派台歌《拼命三郎》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，親述再戰樂壇夢想開騷的心路歷程。節目中，譚耀文除了憶述當歌手時曾經歷9個月無工作無收入的低潮期外，更甜蜜分享認識圈外太太後的大轉變，此外，他還首度披露曾四度婉拒亮相懷舊歌唱節目《流行經典50年》，他說：「唔想俾人覺得我係食老本！」



譚耀文相隔18年出新歌，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，親述再戰樂壇夢想開騷的心路歷程。

放下歌手身分多年，被問為何相隔18年後再推出新歌：「其實一路都想錄返首歌，一直都好掛住唱歌，但因為拍戲嗰邊又好順利，咁就擺低咗歌手條路。」《流行經典50年》曾令不少前輩歌手再獲關注，問譚耀文為何不參與，他首度披露，「有搵過我4、5次，但我覺得節目唔適合自己。當時我拒絕，係因為我等緊一隻新歌先想行返上台，我唔想只唱舊歌，想有新嘢俾人，唔想俾人覺得我係食老本，唔想做一個俾人懷緬嘅角色。」

網民常常回帶譚耀文在《紮職》裡的對白，記得他是「恆字耀文」。（劇照）

出道三十幾年，譚耀文最近參與加拿大電影，首度飾演歌手，他說：「好彩係呢個時候，如果太早搵我做歌手，冇嗰個穿越嘅感覺，而家拍呢個戲有少少穿越嘅感覺，好似返返去一個我曾經好熟悉嘅空間，個空間係freeze咗，喺真實裏面係freeze咗，永遠喺我腦裏面，喺我回憶裏面。」（facebook：譚耀文Patrick Tam）

譚耀文的星途，說不上一帆風順，今次他在《01娛樂》專訪中分享了自己從歌手轉型演員間的故事，並剖白人生低潮時期。（黃浩宏攝）

他亦親解新歌《拼命三郎》原非電影主題曲，「嗰陣為電影《逃獄兄弟3》配音響戴偉(音樂人)錄音室，休息嗰陣聽到佢彈緊一個我幾鍾意melody，同佢傾吓傾吓就話不如錄咗先，無諗過係咪主題曲，純粹係想做首新歌。之後收到《拼命三郎》個劇本就開始聯想，覺得題材好適合，仲拉埋導演落水搵佢填詞。」譚耀文亦分享對《拼命三郎》這首歌的感受：「《拼命三郎》入面個角色亦正正係我想帶被人嘅訊息，人到某年紀曾經風光過，而家就有一個再振作嘅意思。」譚耀文指重拾歌手身分不單只出一首歌，他坦承出道以來未曾舉行個唱，他希望繼續出歌之餘，更希望一願歌手夢舉辦首次個人演唱會。

成為「梅艷芳徒弟」，令譚耀文這個名字一下子響噹噹。（電視畫面）

譚耀文新秀出身，當年擊敗鄭秀文奪冠，又靚仔又唱得。（影片截圖）

譚耀文到惠州登台。（抖音）

譚耀文唱出了梅艷芳的《似水流年》。

譚耀文婚後育有一子一女，大仔皓哲（Daniel）細女津如（Tamia）。（IG：@ tamyiumanpatrick）

89年至94年，譚耀文於華星推4張專輯後轉型拍劇，98年轉投亞視憑《縱橫四海》大反派角色明志傑突破事業高峰，被問及華星時期出碟的成績是否不似預期而轉型，他說：「贏完新秀好夢幻，一出門好多fans，一心想好多事發生，但當時太細個，忽略咗人際關係，四隻碟的確無一隻歌大hit。當時無諗咁多，因為收入對我好重要，已經有9個月無收入，我仲要還錢比華星，所以我一直都等緊出路。咁岩就有劇集嚟搵我，仲要做主角！嗰時就覺得可以為自己開多條路，點之一拍就上癮，覺得演戲可能係我終身職業。」譚耀文承認遇到《縱橫四海》及《野獸刑警》前，曾經歷迷惘及沮喪：「最初做演員，要忘記做歌手時嘅風光，忘記當時有成條team跟住自己做野，一出門又有粉絲跟住，要忘記呢啲感覺，要當自己係個好普通人，要重新嚟過！嗰陣試過日日食杯麵，唔敢返屋企，唔敢面對父母同朋友，覺得自己跌咗落嚟，感覺辛酸又孤獨。」不過，譚耀文亦感恩這些經歷幫助他在演戲上打好基礎，讓他演藝路上能取得更多成就。

相對於事業路兜轉，譚耀文的愛情路很快便修成正果，男人30就與圈外美容院老闆娘Fiona結婚，婚後亦很有計劃地育有一對子女，他說：「我比較傳統，覺得男人要係30歲前做啲成績，跟住就要結婚成家立室。」他亦指遇見太太後令他改變很多，感激太太助他計劃家庭及累積財富，「我以前個人咩都唔關心，做演員乜秩序都無，特別係理財方面，以前我亂洗錢，如果無我太太，我搵幾多錢都會無哂，又或者同人夾份做生意無晒。雖然我同太太一開始拍拖價值觀上係唔夾，我係無心機聽，因為過慣咗藝人生活，而佢就係好貼地，所以會有磨擦。後尾有太太幫我規劃，令我關心多咗呢個世界發生緊咩事，亦令我人生好有planning。」