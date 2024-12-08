鍾柔美被指取代炎明熹登上《聲生不息》：希望大家唔好咁諗

慈善節目《歡樂滿東華》昨日（7日）於TVB舉行，鍾柔美（Yumi ）在活動上又唱又跳，大曬青春活力。Yumi 接受《香港01》訪問時被問到近日出現於《聲生不息》舞台，回應是否取代好友炎明熹一事。

鍾柔美（Yumi ）在活動上又唱又跳，大曬青春活力。(梁碧玲 攝)

Yumi 對登上《聲生不息》舞台感到很神奇：「我覺我到依家都估唔到自己會上咗一個咁大嘅舞台，同埋都係我第一次上內地嘅一個節目嚟嘅。咁我都好開心，同埋好多謝公司畀呢個機會我先啦。（覺唔覺得係一個肯定？）咁我覺得即係自己都都不斷進步緊，同埋不斷有好多唔同機會去畀我慢慢去發掘自己嘅，所以我都會同自己講，即係無論參加咗啲咩都係不斷地增值自己。」

鍾柔美對登上《聲生不息》舞台感到很神奇。(梁碧玲 攝)

Yumi 興奮到分享自己在《聲生不息》舞台的開心事，因為遇上了自己的偶像：「我偶像係容祖兒！（有冇傾偈？）有啊有啊有傾偈，超級開心啊。嗰陣時其實好驚嘅，因為我要同佢哋一齊坐睇住舞台上嘅表演啦。咁當然氣氛都好好啦，大家都係非常之專業，我即係一個小妹妹，我都學到好多好多嘢，同埋我同容祖兒前輩影咗一張合照。」即使Yumi已經回港數天，但她仍難忘與偶像同台演出，興奮得像孩子一樣。但因為自己太緊張，所以就沒有借機向容祖兒「偷師」。

Yumi 興奮到分享自己在《聲生不息》舞台的開心事，因為遇上了自己的偶像。(梁碧玲 攝)

被問到取代炎明熹登上《聲生不息》時，Yumi 則「希望大家唔好咁諗」：「因為我都唔想因為咁樣而令到我同佢嘅關係差！所以其實我覺得即係公司畀呢個機會我咁都係公司嘅安排，我都係跟住去做啦，咁都係一個好難得嘅機會，咁我就冇點樣去諗呢樣嘢，咁就希望即係大家都可以一齊進步啦。」Yumi 唔想大家覺得是她取代了炎明熹，因為都是公司的安排。

被問到取代炎明熹登上《聲生不息》時，Yumi 則「希望大家唔好咁諗」。(梁碧玲 攝)

至於自己登上了《聲生不息》舞台，Yumi 表示還未跟炎明熹分享，因為自己很忙，要上學及準備考試，加上還在興奮的心情當中：「多謝大家咁留意啦，咁我都會繼續努力。」

至於自己登上了《聲生不息》舞台，Yumi 表示還未跟炎明熹分享。(梁碧玲 攝)

Yumi 被問到有沒有留意到伍仲衡「被炒」一事，她指上一次見他已經是跟他及冼靖峰吃生日飯：「嗰陣時都係傾下最近近況啊，因為我同伍sir都冇真真正正地坐埋一台食飯，所以都係慶祝佢嘅生日同埋佢老婆嘅生日。」Yumi 表示有聽過他近況但就沒有多問。