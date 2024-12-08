歡樂滿東華｜黃奕斌大讚呢位拍檔唱歌好聽　黃星綽跳繩跳到好挫敗

慈善節目《歡樂滿東華》昨日（7日）於TVB舉行，黃奕斌及黃星綽接受《香港01》訪問時各自透露自己有多個項目表演，而一身運動服的黃星綽更表示自己有4個items。

一身運動服的黃星綽更表示自己有4個items。(梁碧玲 攝)

黃星綽在很多環節都有出現，被問是否很重要時，他立即解釋並不是：「我唔會話自己好重要啦，但係我就覺得係喺我嘅能力範圍內可以處理到咁多part，又有呢個機會咧，我就其實好開心㗎啦。」第一part他就要表演跳繩，一直有跳開舞的他表示跳繩跟跳舞是兩回事：「因為平時我跳hip pop比較多啦，好多時都講grounded，咁真係要黐個地下，好多時都係要拍子嘅正拍咧，都係黐喺地下嘅。但今次呢係調轉，我靜態嘅時候就要跳，咁就係完全個動力係調轉嘅。 我一開始跳呢其實好挫敗嘅，亦都係覺得好似又不識跳舞又不識跳繩咁樣，跟住從零開始再練過。」

黃星綽在很多環節都有出現，被問是否很重要時，他立即解釋並不是。(梁碧玲 攝)

黃奕斌更要向高難度挑戰，在過千度的高溫下表演火關刀及火弧，認真看到都覺得「牙煙」，之後亦會演繹自己的新歌《LIT》。但黃奕斌就有點擔心，因為他今次是第一次在沒有dancer的情況下唱跳此歌：「第一次冇dancer同我一齊去跳呢首歌，我可能自己要撐住個台，咁我自己係有改少少step嘅。」

黃奕斌更要向高難度挑戰，在過千度的高溫下表演火關刀及火弧。(梁碧玲 攝)

黃奕斌表示自己最後要跟莊子璇合唱《分分鐘需要你》，但他竟然覺得莊子璇唱得比自己還要好聽：「我覺得佢嗰首歌唱得比我好聽！佢好適合唱呢首歌。因為我哋係降咗個key嘅，咁咁啱降完key之後呢，其實係好fit佢把聲嘅。」而黃奕斌還給莊子璇10分之高：「因為我覺得一首歌最緊要係fit嗰首歌，所以我覺得佢係好夾，同埋佢同我把聲都幾夾。」

黃奕斌表示自己最後要跟莊子璇合唱《分分鐘需要你》。(梁碧玲 攝)

至於被問到有關伍仲衡「被炒」一事，二人都表示沒有留意：「我哋呢排日日都係匿喺排，日日都係往返屋企同公司。」黃奕斌表示前幾天一直都在練習火的那部分：「佢係你會直頭feel到嗰個燃油喺隔籬的落嚟，所以都真係好驚，咁我就都中間仲有很多時間排練，所以可能嗰一排冇留意到新聞。」而自己與伍仲衡亦很久沒有聯絡。

黃奕斌話自己同伍仲衡好耐冇聯絡。(梁碧玲 攝)

合照。(梁碧玲攝)

合照。(梁碧玲攝)

兩人一起接受訪問。(梁碧玲攝)