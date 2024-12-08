譚輝智、黃劍文及劉威煌各自工作勁繁忙　未關心伍仲衡發生咩事

慈善節目《歡樂滿東華》昨日（7日）於TVB舉行，譚輝智、黃劍文及劉威煌接受《香港01》訪問時表示演出不單止是唱歌，還帶有一點點的戲劇，真令人期待。

譚輝智、黃劍文及劉威煌接受《香港01》訪問。(梁碧玲 攝)

劉威煌指「今次唔係淨係唱歌咁簡單」：「仲有少少戲喺入邊嘅，就畀劍文發揮嘅。」三人更指他們的服裝有「穿越感」：「有啲年代感再加幾得意嘅故仔咁樣。」被問到有沒有跳舞時，他們則表示輝智收起了：「今次show第二啲！show演技，冇對白嘅演技。」

劉威煌指「今次唔係淨係唱歌咁簡單」。(梁碧玲 攝)

二人被問到覺得輝智演技怎樣時，劉威煌馬上表示「好得」：「over all成個表演，後邊導演都有話幾滿意，其實我哋都好開心。」他們希望自己能夠做到80分或以上。

二人被問到覺得輝智演技怎樣時，劉威煌馬上表示「好得」。(梁碧玲 攝)

三人被問到伍仲衡「被炒」的消息，譚輝智表示「都有聽過」，而劉威煌接話：「因為大家呢排都好多嘢做，我就啱啱馬來西亞返嚟啦，佢就澳洲啦，咁變咗阿輝智喺度都做緊嘢。我哋知道呢件事嘅，但係都係學你話齋都係好似傳聞咁啦，所以我哋未收到一個證實嘅消息話俾我前聽，咁睇下往後發展係點啦。」但就因為工作太忙，所以未有空能去關心一下伍仲衡：「因為呢個彩排都嚴重㗎，用咗好多時間。稍後睇下佢會不會揾我哋，或者我哋又揾下佢。」被問到有沒有跟他聯絡時，大家都表示「少啲囉」。

三人被問到伍仲衡「被炒」的消息，譚輝智表示「都有聽過」。(梁碧玲 攝)

但對於有指他搶先一步簽了洪心怡而令TVB動怒，三人均表示不太清楚，而且「唔係自己涉獵嘅範圍」，但就會之前再約他吃飯，因為大家的感情都很好。