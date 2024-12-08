冼靖峰揀丁子朗陪唱歌因為肯陪佢癲　「打情罵俏」感情更勝親兄弟

TVB昨日（7日）舉行慈善節目《歡樂滿東華》，冼靖峰於節目中很多部分都會出現，每隔一會就在電視上見到他，他有一部分要選擇跟一位藝人合唱，他接受《香港01》訪問時表示二話不說就選了好友丁子朗一起合唱。

冼靖峰要選擇跟一位藝人合唱，他二話不說就選了好友丁子朗一起合唱。(梁碧玲 攝)

丁子朗透露自己很緊張：「佢一齊唱歌嘅時候預埋我咁樣，所以就好似有啲緊張啊首歌。」而冼靖峰就覺得是一個很大的挑戰來：「因為今次其實我哋有個item就係歌手同一個唔係唱開歌嘅人一齊唱歌。」所以冼靖峰就選了丁子朗一起合唱：「佢唔係唱開歌，但係佢唱到歌同佢唱得好！」

丁子朗透露自己很緊張。(梁碧玲 攝)

冼靖峰被問是否特地選擇丁子朗，他即表示「係」，相信是因為二人感情深厚，加上冼靖峰指丁子朗「肯陪佢癲」。雖然唱歌的人是冼靖峰選，但唱的歌就是丁子朗選，二人合唱《發現號》，丁子朗解釋道：「因為呢首歌係講我哋要去挑戰一啲新嘅嘢啦，好有勇氣咁樣做啦，咁就好啱冼靖峰最近首新歌啦。咁我就覺得好啱呢個theme 繼續走落去，咁既然係朋友揀得我，我都要支持返佢，幫佢打下歌咁樣。」

二人感情深厚，加上冼靖峰指丁子朗「肯陪佢癲」。(梁碧玲 攝)

冼靖峰聽到好友這樣落力幫他打歌，立即笑成花一樣：「多謝你，真係好叻啊！」但被問為什麼不直接問《勇氣》時，丁子朗就指這歌太高難度：「費事唱衰佢首歌啦。」其實冼靖峰是因為會solo唱自己的歌，所以就選了另外一首跟丁子朗合唱。

冼靖峰聽到好友這樣落力幫他打歌，立即笑成花一樣。(梁碧玲 攝)

冼靖峰開始時又唱又跳，更要「數白欖」，被問到練了多久時，他表示只練了一星期左右：「十二月一二號嗰啲位開始就要rehearsal，咁都真係幾辛苦，因為我真係學得比人慢。如果真係要跳舞，因為我拍住嗰啲係Yumi、Hugo，大細hugo呢啲全部都係跳得好勁，好快就上手好勁。我係真係學得比佢哋慢啊，但係就係用時間去瞓少啲。」

冼靖峰開始時又唱又跳。(梁碧玲 攝)

丁子朗都說冼靖峰很勤力訓練：「因為每次問佢嘅時候都話，我練緊嘢，練緊嘢。又練緊嘢？你有冇咁多嘢練？跟住佢就話，真係！因為又要跳舞啦，又唱歌啦，又要opening，closing又要。」冼靖峰雖然超級繁忙，但他卻是開心的。

丁子朗都說冼靖峰很勤力訓練，因為每次找他，他都是說在練東西。(梁碧玲 攝)

冼靖峰被問到對「數白欖」掌握得如何，但他就覺得應該交由觀眾去衡量掌握得好不好：「其實我一路數白欖呢一路打咗個掌板。數白欖呢，你個flow一斷就失敗咗㗎啦，所以一定要個腦打醒十二分精神！」但冼靖峰就自爆其實自己數錯了，但沒有人發現。

冼靖峰就自爆其實自己數錯了，但沒有人發現。(梁碧玲 攝)

丁子朗平時於這些慈善節目中通常都是做司儀為主，今次要用歌手身份上台表演，被問到感覺如何時，他直言「好緊張」：「即係平時做mc嘅時候呢，係睇住啲歌手rehearsal，蹺蹺腳咁樣望住佢哋，睇下佢哋點先。跟住今次調翻轉，要喺度唱歌畀人judge，所以有少少緊張嘅。咁但係好彩，真係今次不係自己一個唱，係兩個人唱咁。所以兩個人唱嘅時候佢話可以跟同我講，有咩事放心啦，我會兜住你！有咩事，一定會喺度㗎！唔會有事㗎，有佢喺度嘅話，其實個心定得好多嘅。咁但係始終都係真係未試過喺一廠原聲入live咁樣去唱歌，咁所以係對我嚟講有啲挑戰，因為一廠把聲係比較壓縮啲嘅枝咪入到去。」

丁子朗直言要唱歌好緊張，平時做司儀「蹺蹺腳」。(梁碧玲 攝)

經驗老到的冼靖峰立即表示同意：「有少少暇疵都好覺㗎！」而有什麼經驗傳授給丁子朗時：「經驗就係淡定，relax，enjoy the stage，同自己講當下嘅station就係你自己嘅，即係你唔洗諗咁多，佢要練嘅已經練晒。」

冼靖峰經驗老到。(梁碧玲 攝)

丁子朗在現身TVB前原來去了看籃球比賽，他表示當時很興奮，有大叫，但就被警告不要「叫傷把聲」，冼靖峰即流露著羨慕的表情，丁子朗就「大哥哥」上身哄他：「下次帶埋你啦！你要跳舞啊嘛！」