李佳芯傳因失言被飛多劇 台慶遭打格活動相被P走極誇張
視后李佳芯（Ali）向來有樣貌、有演技，而且有積極觀眾，可以說是收視保證，但自反修例運動開始後，李佳芯被指疑為示威事件發聲表態，而遭內地封殺，更傳因而被無綫「雪藏」，工作量和曝光率大減；近年，李佳芯與無綫就續約一事呈拉鋸狀態，不過近日似乎已有定案，她在社交平台把工作聯絡人由TVB經理人，更新為「DM for work」，疑已低調離巢。其早前拍下的新劇《麻雀樂園》，極大可能成為她無綫告別作。
受2019年政治風波影響，令李佳芯工作機會大減，其後更傳出接連被飛出多套劇集，包括：《寶寶大過天》、《踩過界II》及《白色強人II》；雖然其後她有份主演的劇集《殺手》、《愛美麗狂想曲》、《智能愛人》及《有種好男人》亦能成功播出，但總有被人「撳住」的感覺。
雖然如此，但依然「撳不住」李佳芯的人氣，她在《智能愛人》飾演機械人「阿寶」，要有開心表情，但又不能太人性化，李佳芯成功演活角色，演技獲讚，在《萬千星輝頒獎典禮2021》中以大熱姿態出戰「最佳女主角」，雖然最後未能得獎，但就憑另一劇集《愛美麗狂想曲》裡的「王麗美」奪得「最受歡迎電視女角色」，也是她首次獲頒此殊榮；而在同年的《觀眾在民間電視大奬》中，李佳芯則憑「阿寶」贏得《民選最佳女主角》，成為「民選視后」，可見深受觀眾和網民喜愛。
不過李佳芯這個名字，似乎在內地是一個特殊的名字，故有特殊的「招呼」，而數到近年最令香港網民和觀眾「O嘴」的是，李佳芯在2022和2023年連續兩年出席《萬千星輝頒獎典禮》於內地社交平台都被「和諧」，每當有她大頭的畫面就被「打格」，甚至成為敏感詞，有傳與內地未解禁有關，當時網民砲轟「打格」行為對當事人零尊重，支持她約滿走人。而早前李佳芯出席職業訓練局（VTC）旗下的香港專業教育學院（IVE）講座分享時，官方照片更被裁走，比在台慶打格待遇更差，令不少觀眾及網民替這位人氣視后不值。