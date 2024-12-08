李佳芯傳因失言被飛多劇　台慶遭打格活動相被P走極誇張

視后李佳芯（Ali）向來有樣貌、有演技，而且有積極觀眾，可以說是收視保證，但自反修例運動開始後，李佳芯被指疑為示威事件發聲表態，而遭內地封殺，更傳因而被無綫「雪藏」，工作量和曝光率大減；近年，李佳芯與無綫就續約一事呈拉鋸狀態，不過近日似乎已有定案，她在社交平台把工作聯絡人由TVB經理人，更新為「DM for work」，疑已低調離巢。其早前拍下的新劇《麻雀樂園》，極大可能成為她無綫告別作。

李佳芯近年（Ali）與TVB的合約一直備受關注。（IG@aliaime）

李佳芯於2016年贏得《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」。（視覺中國）

李佳芯（Ali）獲得「飛躍進步女藝員」後第2年，再憑《BB來了》獲得「最佳女主角」，創下奪得「飛躍進步女藝員」僅兩年便獲封視后紀錄。(IG@aliaime)

受2019年政治風波影響，令李佳芯工作機會大減，其後更傳出接連被飛出多套劇集，包括：《寶寶大過天》、《踩過界II》及《白色強人II》；雖然其後她有份主演的劇集《殺手》、《愛美麗狂想曲》、《智能愛人》及《有種好男人》亦能成功播出，但總有被人「撳住」的感覺。

李佳芯有份主演的《BB來了》、《踩過界》和《白色強人》，開拍續集時都不見她出現在演出名單。（《BB來了》劇照）

李佳芯在《踩過界》劇中飾演美女法官Never Wong。（《踩過界》劇照）

仲有《白色強人》的程洛雯（李佳芯飾）。（《白色強人》截圖）

雖然如此，但依然「撳不住」李佳芯的人氣，她在《智能愛人》飾演機械人「阿寶」，要有開心表情，但又不能太人性化，李佳芯成功演活角色，演技獲讚，在《萬千星輝頒獎典禮2021》中以大熱姿態出戰「最佳女主角」，雖然最後未能得獎，但就憑另一劇集《愛美麗狂想曲》裡的「王麗美」奪得「最受歡迎電視女角色」，也是她首次獲頒此殊榮；而在同年的《觀眾在民間電視大奬》中，李佳芯則憑「阿寶」贏得《民選最佳女主角》，成為「民選視后」，可見深受觀眾和網民喜愛。

Ali在《萬千星輝頒獎典禮2021》，憑《智能愛人》「阿寶」大熱姿態出戰「最佳女主角」，雖然最後未能得獎，但就憑另一劇集《愛美麗狂想曲》裡的「王麗美」奪得「最受歡迎電視女角色」，也是Ali首次獲頒此殊榮。(IG@aliaime)

Ali李佳芯憑劇集《智能愛人》中飾演機械人阿寶，演技不負眾望充滿壓場感，唸對白的話氣以至肢體語言、神情都同機械人無異，不少觀眾大讚Ali演出自然。（影片截圖）

李佳芯憑《智能愛人》飾演機械人「阿寶」，成為民選視后。（劇照）

李佳芯早前拍下的新劇《麻雀樂園》，極大可能成為她無綫告別作。（資料圖片/陳順禎攝）

不過李佳芯這個名字，似乎在內地是一個特殊的名字，故有特殊的「招呼」，而數到近年最令香港網民和觀眾「O嘴」的是，李佳芯在2022和2023年連續兩年出席《萬千星輝頒獎典禮》於內地社交平台都被「和諧」，每當有她大頭的畫面就被「打格」，甚至成為敏感詞，有傳與內地未解禁有關，當時網民砲轟「打格」行為對當事人零尊重，支持她約滿走人。而早前李佳芯出席職業訓練局（VTC）旗下的香港專業教育學院（IVE）講座分享時，官方照片更被裁走，比在台慶打格待遇更差，令不少觀眾及網民替這位人氣視后不值。

Ali多次被傳遭TVB雪藏。(IG@aliaime)

無綫2022年台慶時，TVB官方微博都有直播現場盛況，但到Ali與陳展鵬出場時，卻突然中斷直播，並插播劇集宣傳片，令不少觀看直播的網民都大感奇怪，紛紛留言問出了什麼問題，當他們嘗試打出「李佳芯」時，屏幕上更顯示「你發表的內容不符合法規，無法發送」，即「李佳芯」原來是敏感詞！（視頻截圖）

2023年台慶，李佳芯繼續被「打格」。（TVB官方微博、埋堆堆劇綜）

Ali已不止一年被「河蟹」，更曾成為敏感詞。（TVB官方微博、埋堆堆劇綜）

李佳芯擔任職訓局嘉賓竟然被P走，呢張有Ali。（FACEBOOK群組文人多說話）