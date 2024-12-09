雷莊𠒇回復單身出席聖誕派對　同場「百億富三代」躋身頂級上流

現年30歲的2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇（現名：雷莊兒、Juliette），今年參選環球小姐2024香港區選美大賽（Miss Universe 2024）再度引起注目，雖然大熱倒灶屈居季軍，依然無礙雷莊𠒇再次進攻娛樂圈的決心。雷莊𠒇當年奪得港姐冠軍及最上鏡小姐時，因擁有齙牙曾遭抨擊，更被網民稱為「最醜港姐」。之後雷莊𠒇不甘受辱，以英文留言反擊坊間劣評：「I don't care about people not liking me（我不在乎別人討厭我）」，卸任後火速離巢TVB，回流加拿大發展，消失幕前。

雷莊𠒇是港姐冠軍。（資料圖片）

Juliette再次參加選美。(雷莊𠒇ig)

事隔7年，雷莊𠒇今年完成選美後，再次活躍於香港不同社交圈子。近日她出席新華集團主席蔡冠深夫婦山頂豪宅的聖誕派對，以性感連身裙脫穎而出，大曬Fit到漏好身材。早前雷莊𠒇自爆與加拿大男友分手、回復單身，又未能奪冠，不過依然無阻其好心情，笑容滿面出席派對。蔡冠深愛女、有「40億千金」之稱的退選港姐蔡頌思亦與雷莊𠒇友好合照。

Juliette再次參加選美。(雷莊𠒇ig)

雷莊𠒇卸任後返回加拿大發展，素顏下的她着住睡衣非常野性，樣子很有性格。（雷莊𠒇IG圖片）

而富商霍震霆與「最美港姐」朱玲玲的兒子霍啟山亦出席了派對。霍啟山在派對上與靚女名媛影相，西裝革履的霍啟山文質彬彬，有型又靚仔，連寇鴻萍之女唐貝詩都不禁盛讚他「開朗又帥」。

霍啟山現身聖誕派對。(小紅書)

蔡頌思是退選港姐。(小紅書)

港姐冠軍雷莊𠒇亦在場。（小紅書）

霍啟山獲大讚靚仔又開朗。（小紅書）

霍啟山。（IG@eric_fok_）

內地一度傳出霍啟山狂追奥運冠軍陳若琳。（抖音）

雷莊𠒇（林迅景攝）

雷莊𠒇上載泳衣照片為網民隔空送暖，她穿上野性豹紋三點式大曬驕人身型。（IG/ @juliettelouie）

雷莊𠒇（ig@juliettelouie）