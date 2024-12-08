內地人氣Rapper TizzyT香港開唱　憶10年前香港演出：海報都沒我

內地說唱歌手TizzyT「蝴蝶效應」世界巡迴演唱會香港站已在11月30日於亞洲國際博覽館順利舉行，成功吸引大批粉絲到場支持，人氣相當強勁。

TizzyT在香港舉行個唱。

TizzyT以一身全黑裝束，戴着太陽眼鏡亮相，率先為現場觀眾送上《How U Feel It》、《Shot！》、《晒》、《少數派報告》等一連串勁歌，炒熱全場氣氛，讓觀眾第一時間投入這場狂歡派對中，氣氛相當之好。隨後， 他就以一貫rap的方式作自我介紹，更憶述10年前曾與廠牌ChillGun來到香港演出：「我們好像在油尖旺那邊（開騷），當時台下來了六個前輩，廿四味。那張（演出）海報甚至都沒有我，我說我也想去，沒去過香港，我想去一下。那麼今天，有這麼多人，我非常感謝各位！」隨即以《青春》、《變》、《回到未來》三首串燒歌曲，回顧了自己早年離鄉別井，一路打拼，到成為人氣rapper的心路歷程。

TizzyT更多謝自己當年堅持做音樂，才能夠有今天的成果，又以自身經歷鼓勵大家：「我知道有很多和我那時年紀相仿的人，在做着自己喜歡的東西，可能有時不被理解。如果以後有人反駁你，你就跟他說：TT（TizzyT別名）都可以，那我也一樣可以的！」

TizzyT多謝自己當年堅持做音樂，才能夠有今天的成果。

另外，他除了唱出多首振奮人心的勵志歌曲之外，還演繹了多首抒情的旋律說唱，特別是今年推出的新歌—以全新視角二次創作的粵語金曲《月半小夜曲》，成功讓眾人聽出耳油，而在副歌部份更迎來全場大合唱，所有人無不陶醉其中。今次能將香港作為巡演的其中一站，TT也非常興奮，他說：「我小時候就覺得香港是一個非常棒的城市，現在也是，所以今天能來到香港唱歌，我也非常開心。」

TizzyT以一身全黑裝束，戴着太陽眼鏡亮相。

今次的巡演，TizzyT還找來廠牌SFNT的成員Crazy C、CHOCKEY、HEAT J擔任特別嘉賓，三人齊齊登場，並帶來一系列激情說唱，氣氛high爆。之後，TT又與成員們共同演繹了首本名曲《Party是我家》，輕鬆愉快的旋律帶動觀眾一起搖擺，並血脈沸騰地隨着節奏跳動，沉醉在TizzyT的專屬派對中，將演出推向新一輪高潮。最後當演出進入尾聲時，他就為所有人送上祝福，許願大家要愈來愈好：「下次見面我不知道甚麼時候，但我希望見到我的時候可以跟我說：喲TT，我變得更好了！」