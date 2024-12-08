東張西望｜直擊「養生館」瞓石床　戴激光頭盔段次計最離譜係呢樣

《東張西望》今日（08/12）一集踢爆疑似養生店騙局。報道中，接到報料指在一個屋邨商場出現一間「養生館」，《東張西望》派員入內查看，發現店內擺滿各式各樣儀器，有長者一邊睇手機一邊瞓石床，又有長者戴着一頂膠帽照紅光，更有長者蓋着石墊浸腳。

同類所謂嘅「養生館」存在已久，而且開到成行成市。（《東張西望》截圖）

浸腳$30一次。（《東張西望》截圖）

寫到咩都醫到咁。（《東張西望》截圖）

《東張西望》人員了解下，發現瞓石床，照紅光，浸腳等等都是按次收費，每次$30。他親身嘗試時，有自稱「社長」的女人就一邊講解功效，聲稱發出紅光的帽是「激光頭盔」，可以促進血液循環，改善睡眠，通血管，還可以預防老人痴呆，生髮，而該療程不止要戴「激光頭盔」還要戴上發出紅光兩個手腕帶。

戴「激光頭盔」呢個經典。（《東張西望》截圖）

「激光頭盔」功效成疑。（《東張西望》截圖）

其後，工作人員又向《東張西望》人員介紹「石床」，聲稱「呢種石頭會將腦嗎啡引導出嚟」，能夠促進血液循環，改善痛症。講完「石床」的療效，工作人員又表示這些「托瑪琳石」有神奇功效，泡水飲有益健康，和中藥一齊煲可以加強療效，用來蒸魚更可以去腥等等。最後，工作人員更指「石床」賣一萬多元一張。不過，《東張西望》在淘寶平台查看，一張「石床」就只賣100多元人民幣。

《東張西望》主持其後表露身分，「社長」就說：「我可以喺生活當中幫佢哋。我做呢啲於人有益嘅事，你哋仲去傷害我。」

睇嚟張「石床」都係冇乜用。（《東張西望》截圖）

講到似層層。（《東張西望》截圖）

講到似層層。（《東張西望》截圖）

講到似層層。（《東張西望》截圖）

講到似層層。（《東張西望》截圖）