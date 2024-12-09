吳浩康澄清只是小判頭　無意聘請張致恒：未必請得起佢

吳浩康日前出席《The Singleton Just Sing》歌唱比賽總決賽擔任比賽評判，佢仲爆另一評判舒文「金句王」評參賽者。Deep表示現身歌唱比賽勾起出道時回憶，近日開設建築公司榮升「老闆」行列：「其實我是召集了一班朋友一起去開工，但是朋友當中要找一個代表，所以我去開一間公司去代替大家收錢，所謂自己公司做第一單工程，就是口中所謂建築公司老闆，我真的絕對是一個小判頭當中的小判頭，保障工友會有糧出。（太太幫你管數？）我老婆不會那麼笨，你會唔會成日想同個傻佬一齊做嘢？我成日都會蝦老婆，所以老婆先唔會咁笨。」



吳浩康早前宣布自己開公司（IG@ngdeep）

Deep孖住「搭架界林峰（峯）」飛鷹哥一齊坐車開工、收工，笑到四萬咁口。（IG@ngdeep）

收工都一齊。（IG@ngdeep）

Deep就話與Steven張致恒有聯繫，但無意聘請對方做「員工」：「我未必請得起他！他私下有找過我，總之有些條款我又未必會立刻行動。坦白說，他沒有問過我，我不是說我可以請他，只是他來找我的話，我也歡迎。（點解請他不起張致恒？他人工高？）我請完他之後引來注目，會很有多人來影他！我請佢等於搞佢，其實每一次攞我地做對比，我都會唔開心，因為我地係朋友！」Deep早前應邀接受田蕊妮訪問，早前得知對方做手術，為免打擾對方未計劃探望，但會為她送祝福。

吳浩康笑指：「所謂自己公司，絕對是一個小判頭當中的小判頭，保障工友會有糧出。」

吳浩康笑指：「所謂自己公司，絕對是一個小判頭當中的小判頭，保障工友會有糧出。」

同場嘅Manson張進翹笑言參加者質素高，入場偷師重拾入行初心，佢呢日仲自爆同釗彤齊推新歌，MV夠晒甜蜜：「我地會推出一首關於冬日嘅新歌，希望在聖誕的時候送給大家做聖誕禮物。（MV會錫？）我地錫咗少於十次啦，對我嚟講挑戰也頗大！（螢幕初吻？）好像是啊，所以希望這首歌有一個好的成績。這次也是第一次，跟超童的團隊監製合作。（佢奪你初吻有冇封利是比你？）仲未！我要問翻佢攞。」