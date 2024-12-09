IT狗2.0｜Stanley羨慕姜濤與NBA巨星同場　Lokman 滿意中分髮型

《IT狗 2.0》今日開鏡，預計拍到一月中。（陳順禎攝）

MakerVille新劇《IT狗2.0》今日舉行開鏡拜神，相隔3年開拍續集，「星之子Tony」亦即係Lokman就話既懷念又好嘈，排戲時不時變成小劇場，又投訴岑珈其不時「放蟹」。Lokman今日以中分髮型出現，他表示一開始都唔多習慣，但愈睇愈上癮。「前幾年GD都係咁，向佢致敬。」為怕劇透，飾演Never嘅陳瑞輝同Marcus嘅大表哥都十分口密 ，講到Marcus上一季被防狼器電暈，生死未卜，大表哥就話「仲在生」。

Lokman好滿意呢個中分界髮型。（陳順禎攝）

一見到Never呢個造型，Frankie都話「就知佢無咩改變」。（陳順禎攝）

「夜粥組」日前推出新歌《FING!》，比原定計劃略遲，Lokman解釋係因為想做得更好：「唔想贏時間但輸質素」，而為宣傳新歌而開設嘅WhatsApp群組火速爆滿，Lokman透露將在群組發放排舞、幕後花絮，以「彩蛋」陪大家食夜粥。

Stanley 早前轉發同柯震東合照，他十分保守表示「遲啲工作上會有合作」。（陳順禎攝）

講到姜濤日前澳門參加「NBA傳奇名人賽事」表現出色，大表哥表示十分羨慕，原因同場嘅球星真係「細細個就睇」，又話：「Tony Parker傳球甲佢，都好開心，叻仔，拎咁多分，好心佢903打好啲，原來留力。（你開劇所以無去？）撞咗期，同埋見到佢有得落場，自己無得落場會唔開心，所以唔去。」