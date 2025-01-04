盤點五大好學不倦藝人　赴京進修演技讀醫科攻碩士樣樣齊

娛樂圈工作，當紅時一日24小時都未必夠用，但除了實力之外，亦相當靠際遇運氣，不少人拒坐以待斃，把握時間進修增值自己，幾位好學不倦藝人去年相繼畢業，好學精神相當值得學習。



1.宋宛穎醫學院碩士

2021年港姐冠軍，現年25歲的中葡混血兒宋宛穎，前年9月1日突然在社交平台宣布重返校園，於香港大學醫學院修讀碩士，曾到醫院婦產科實習，不時在社交網分享醫科生日常。去年12月1日上載頭戴四方帽照片宣布碩士畢業，更獲TVB高層樂易玲攜兩子見證。

宋宛穎前年9月1日突然在社交平台宣布重返校園，於香港大學醫學院修讀碩士，曾曬醫生Look。（IG@sabrinaxmendes）

宋宛穎重返校園讀港大醫學院碩士，展示學生證。（IG@sabrinaxmendes）

開心穿上大白褂。（小紅書截圖）

宋宛穎正式成為港大醫科碩士畢業生！（IG@sabrinaxmendes）

樂易玲與兩子（左一及右一）與TVB上位小生丁子朗齊到賀。（IG@sabrinaxmendes）

2.馮盈盈港大碩士考獲一級榮譽畢業

2016年港姐冠軍馮盈盈，前年年初重返母校香港大學，進修食品產業管理市場營銷碩士，轉眼在去年6月，30歲生日發文宣布喜訊，考獲一級榮譽優等成績（Distinction）：「我一直都希望自己能以最高的成績：一級榮譽碩士畢業🎓但我自從得知上一屆48位同學中只有4人獲得Distinction後，我曾一度感到灰心，甚至想過放棄整個課程。」

作為公眾人物重返校園，馮盈盈坦言受到無形壓力。（IG：@crystalfyy）

3月時完成工作後馮盈盈趕回港大上堂。（IG：@crystalfyy）

馮盈盈7月曬出畢業照。（IG@crystalfyy）

馮盈盈分享好成績。（IG：@crystalfyy）

馮盈盈手持鮮花狂擺Pose兼曬長腿。（IG：@crystalfyy）

3.高海寧 北京《A FILM一部電影》2024夏季創作營

高海寧去年參加《無限超越班第二季》，專業認真的態度在內地更是廣受好評，及後7月時有網民在北京某學校捕獲清純學生look的高海寧，原來她抽空遠赴北京進修演技，參加《A FILM一部電影》2024夏季創作營，跟內地著名演員郝蕾上課。

高海寧畢業了。（高海寧微博圖片）

同學之間感情要好。（高海寧微博圖片）

她還上貼親拿着畢業證書自拍照留言表示：「「一部電影」夏季表演課我畢業啦！謝謝郝蕾老師和她的教學團隊所有的教誨和鼓勵都銘記於心，重新更深層地認識自己、了解自己、打開自己，過程有點殘忍，但結果是值得的，我們，還是我們，只是更願意相信、更勇於感受、繼續保持真誠。願我們都能成為一名好演員！ 」

高海寧完成了演技進修課程。（高海寧微博圖片）

4.奚夢瑤 香港大學EMBA（高級管理人員工商管理學碩士）

內地超模奚夢瑤在2019年與賭王何鴻燊四房兒子何猷君結婚，兩人育有一子一女，生活幸福美滿。而奚夢瑤婚後亦不忘增值自己，重返校園修讀香港大學EMBA（高級管理人員工商管理學碩士）課程。有網民在學校偶遇她，並曬出照片，相中所見，身穿黑色褸頭戴Cap帽的奚夢瑤，打扮十分低調，見她上堂時非常專注，認真做筆記。據知奚夢瑤所讀的課程由港大與北京大學合辦，學費高達88萬人民幣（約95萬港元）。

內地超模奚夢瑤在2019年與賭王何鴻燊四房兒子何猷君結婚，兩人育有一子一女，一家四口幸福美滿。（小紅書圖片）

奚夢瑤好專注。（小紅書圖片）

增值自己。（小紅書圖片）

上堂。（小紅書圖片）

5.黎美言（Winkie） 一年讀6個課程

近年積極轉型，先後成立拳擊舞蹈學校及娛樂公司的前HotCha成員黎美言（Winkie），2024年為自己作總結，原來一年內修讀6個課程增值自己，包括有伸展及運動治療師、健康管理師認證、恒生大學頒發可攜式光療師證書（了解細胞修復）、正向心理學導師課程、保險理財及投資策劃顧問、Online Marketing 數據培訓課程﹗相當充實。

黎美言近年擔任拳擊與舞蹈導師。

黎美言（Winkie）成功考獲6張證書。（IG：@winkielaimy）