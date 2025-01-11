《愛．回家》好多有錢人純過戲癮　清潔阿姐都住半山豪宅

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，差不多每晚都陪住大家開飯，不少角色如大小姐、Terry、根叔等角色，深入民心，形象入屋。劇集播出數年，有新藝人加盟，亦有喜愛的角色離開，但劇中不約而同，隱藏了不少「有錢人」，部分是獲安排入劇組增加知名度，有些則是貼錢打工純粹過戲癮，以TVB每月的人工，隨時抵不上富貴藝人的一餐飯。

樊亦敏投資有道，手頭有不少物業。（IG圖片）

樊亦敏

樊亦敏在《愛回家》飾演龍家三太，富貴形象深入民心，現實中她手持不少物業，是圈中富婆，劇中不時出動私伙名牌手袋和珠寶首飾，她的Hermès Birkin、Kelly等私人珍藏都曾經在劇中出現。

馬海倫家住半山豪宅。（IG圖片）

馬海倫

馬海倫在《愛．回家》中，飾演清潔部「蘇姐」，打扮樸素街坊，最常穿的是劇中的工作服。但現實中的馬海倫，家住半山豪宅，身家逾億，她曾在母親節大曬紫色鱷魚皮併駝鳥皮Hermès Birkin，加上她頸上的珍珠鏈，一身行頭保守估計過百萬。

林漪娸（IG圖片）

林漪娸

林漪娸在劇中飾演離婚闊太Madam Ceci，以誇張神情見稱，製造不少笑料。現實中林漪娸丈夫是比她大8年的前高級警司譚德榮，閒時打高爾夫球及High Tea，過著闊太生活，而林漪娸本身家境富裕，父親做成衣生意，未移民前已住3000呎的豪宅。

陳浚霆百分百是富二代。（IG圖片）

陳浚霆

陳浚霆憑在《愛．回家之開心速遞》飾演「風少」一角成功入屋，現實中他亦真正是富二代，家住山頂豪宅，父親是思科全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕偉，繼母則是人稱「顧老闆」的顧紀筠，所以他特別多演出機會。

古佩玲經常可以企C位。（IG圖片）

古佩玲

古佩玲在《愛．回家》中飾演素素一角，差不多每晚都會見到她的影蹤，又加入了她跟風少的感情線，劇中主題MV又可以企C位，備受力捧原因，有傳她後台夠硬，有個富爸爸，而古佩玲承認父兄均是做生意，但她不清楚詳情。