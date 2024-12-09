東張西望｜養生館浸腳有毒？　負責人被踢爆怒吼：你去搵百度！

《東張西望》今日（09/12）一集繼續上集「神奇養生館」內容。上集講到養生館以$30浸腳，瞓奇效石床作招徠，吸引長者上門光顧，原來「排毒浸腳浴」更為誇張，可以即時「見效」排出毒素。

原來只係電解反應，並唔係排毒。（《東張西望》截圖）

《東張西望》派員上門「放蛇」，發現「社長」倒了一盤清水加上食鹽給他浸腳，其後又放入一個綠球，再接上一部儀器。一段時間後，就見到水中的綠球冒出一些紅，綠色煙霧。「社長」就指這些就是他身體中的毒素，表示儀器可以清除肺部，脾臟，心臟，肝的毒素，直言：「你個肝，腎有啲問題，肝唔係幾好，偏綠，血又好『傑』，肯定啦。」更憑污水的顏色睇出這位《東張西望》人員的身體狀況。《東張》人員問及是什麼原理，「社長」反言：「真係唔識咁尖端科學，你讀咁多書做咩？」其後又透露，這部儀器叫「中科氫平通儀」。《東張西望》登上中國內地網售平台，發現售價為1700港元。

《東張西望》派員上門「放蛇」。（《東張西望》截圖）

負責人聲稱功效強大。（《東張西望》截圖）

仲要駁電。（《東張西望》截圖）

仲要駁電。（《東張西望》截圖）

《東張西望》就這部儀器向中大物理系高級講師湯兆昇查詢。湯講師指出，這只是普通的電解反應，鹽水會電解，產生氫氧化鈉，如果遇鐵或銅就會產生氫氧化銅或氫氧化鐵，即一些紅，藍，綠色的沉積物。他更指出，過程中會產出氯氣，而氯氣更反而會傷害人的呼吸系統。《東張西望》亦翻出，早年曾有類似聲稱是「健康中心」的同類場所出現，當中的設備亦與今次報道的「神奇養生館」相似。

早年曾有類似聲稱是「健康中心」的同類場所出現，當中的設備亦與今次報道的「神奇養生館」相似。（《東張西望》截圖）

原來都係呃人。（《東張西望》截圖）

湯講師指出，這只是普通的電解反應，鹽水會電解，產生氫氧化鈉，如果遇鐵或銅就會產生氫氧化銅或氫氧化鐵，即一些紅，藍，綠色的沉積物。（《東張西望》截圖）

原來都係呃人。（《東張西望》截圖）

原來都係呃人。（《東張西望》截圖）

其後《東張西望》主持梁菁琳上門表明身份了解，「社長」態度則相當抗拒，不斷表示不接受訪問，並否認有相關儀器，說：「我需要答你咩？你哋仲想點？」當主持梁菁琳表示內地新聞指儀器有毒時，她更說：「你咪去搵佢囉！搵百度了解囉！我都唔知㗎，係咪？」主持梁菁琳追問：「你唔知部機有毒？」「社長」又說：「我係唔知你哋講乜嘢！我唔需要再同你哋講嘢！點解你哋要問咁多嘢呢？」

《東張西望》主持梁菁琳上門表明身份了解，「社長」態度則相當抗拒，不斷表示不接受訪問，並否認有相關儀器，說：「我需要答你咩？你哋仲想點？」（《東張西望》截圖）

當主持梁菁琳表示內地新聞指儀器有毒時，她更說：「你咪去搵佢囉！搵百度了解囉！我都唔知㗎，係咪？」（《東張西望》截圖）