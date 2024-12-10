馮允謙見超巨型跑步機勁興奮　工作密密麻麻四圍宣傳處男電影

人氣男歌手馮允謙（Jay Fung）日前（7日）親臨九龍灣一商場舉辦的文化藝術表演活動，活動舉行得如火如荼。現場成為星級壓軸嘉賓，為大家傾力獻唱，而星級舞蹈總監麥秋成的舞蹈團隊、活躍於多個國際舞台的本地表演團隊 TS Crew、以及「西九街頭表演計劃」的街頭藝人、香港當代馬戲表演藝術家及表演者麗兒亦現身於世一跑步機上，為大家帶來精彩絕倫的表演，一同為「嘉里香港街馬 2024」健兒打氣。

人氣男歌手馮允謙（Jay Fung）日前（7日）親臨九龍灣一商場舉辦的文化藝術表演活動。(公關提供)

上月剛剛紅館完成演唱會的馮允謙當日神采奕奕，一到現場立即引起粉絲熱情起哄，他微笑地與粉絲一一揮手，其後更即席獻唱近期熱播歌曲 《會再見的》及《尋找隱世巨星》，狀態極佳。馮允謙與麥秋成席間分享運動心得，笑指現場的超巨型跑步機非常具意義：「平時都成日做gym跑步，但咁大部嘅跑步機真係第一次見，希望更多人能從中享受跑步的樂趣。」而麥秋成亦笑指謂：「小朋友同大人都要放電，平時都會同屋企人一齊做運動，好想帶佢哋嚟一齊跑。」

上月剛剛紅館完成演唱會的馮允謙當日神采奕奕，一到現場立即引起粉絲熱情起哄，他微笑地與粉絲一一揮手。(公關提供)

馮允謙笑指現場的超巨型跑步機非常具意義。(公關提供)

麥秋成的舞蹈團隊亦以獨特的編舞風格，首次在跑步機上呈現充滿節奏感的精彩動感表演，與現場觀眾打成一片。最近把工作排得密密麻麻的馮允謙，除了為首度拍攝的電影四圍宣傳，亦推出了新歌:「《會再見的》特別版有爸爸的參與，希望大家珍惜同家人相處的時光，例如抽時間一齊做運動。」