Beanies為可以Shopping準備交換禮物　張進翹想試吓快閃音樂表演

昨日（8日）杏花邨一商場邀請到人氣唱作女團Beanies及《全民造星3》唱作歌手張進翹（Manson）出席活動，除了與現場觀眾大玩遊戲挑戰計時任務，更即唱獻唱多首歌曲送給大家，炒熱現場氣氛！Beanies成員一進入現場立即引來一片歡呼聲！她們友善地與觀眾揮手，相當親和！Beanies今日狀態極佳，精彩演繹代表名作《最佳女團友》及今年新歌《小氣簿》，更笑指近來一起頻頻運動Keep Fit：「就嚟聖誕節，已經約咗好多日聖誕Party，我哋好怕食太多變肥，所以Keep住做gym，而平時當然都要恆常做運動啦，隨時隨地都可以用最好嘅姿態同大家見面。」

與現場觀眾玩遊戲兼獻唱歌曲。(公關提供)

Beanies 近兩年歌壇成績不俗，憑其精緻的外貌和充滿活力的形象收獲大量粉絲。(公關提供)

而Jaime則興奮地一馬當先表示很期待今年聖誕節：「今年想過一個落雪嘅聖誕，嚟到呢度就覺得好有feel！呢度有得睇飄雪，唔駛去外國都可以度過白色聖誕。」她們更開心笑稱將會一起舉辦聖誕派對，大談購物計劃成為Shopping達人，完美演繹《最佳女團友》的歌詞，變身購物狂：「就嚟開聖誕Party，我哋5個準備交換禮物，啱啱經過見到杏花新城有好多運動outlets，心思思想喺度揀禮物，得體之餘又實用，唔會失禮大家。」

Beanies頻頻做Gym Keep Fit 化身成為Shopping達人預備交換禮物。(公關提供)

Beanies 近兩年歌壇成績不俗，憑其精緻的外貌和充滿活力的形象收獲大量粉絲，早前曾於叱咤樂壇流行榜頒獎典禮及CHILL CLUB 頒獎禮勇奪獎項，提及此事她們都雀躍萬分：「如果再有機會攞獎就係最好嘅聖誕同新年禮物。」

人氣唱作女團Beanies及歌手Manson張進翹現身。(公關提供)

上月剛於倫敦教堂舉辦演唱會的張進翹Manson亦心情大好，一抵達現場便跑至華麗聖誕樹屋打卡，更演唱新歌《浪》、《那讓我們一起》，以其空靈歌聲為大家注入力量！他表示最近繼續默默埋首創作新歌，需要大量靈感：「創作嘅過程其實好幸福，例如見到呢度嘅聖誕樹屋，我就開始幻想一個好輕盈、有好多樹屋精靈嘅世界。有機會都想創作一首充滿童話感覺嘅歌。」提及上個月倫敦舉辦的演唱會，他表示相當感動：「啱啱喺英國舉辦完個人演唱會圓夢，真係獲益良多。呢個係我入行之後嘅第三個音樂會，外國好流行快閃嘅表演，我喺街頭欣賞咗好多驚人嘅演出！港鐵商場好多時舉辦音樂活動，支持香港本地藝術家同歌手。如果有機會，我都希望喺香港試吓快閃音樂表演！」

「聖誕FUN享派對」。(公關提供)

人氣唱作女團Beanies及歌手Manson張進翹現身商場活動。(公關提供)

被問及來年計劃，Manson相當期待：「當然係希望作多啲新歌，同埋都想再開個人音樂會，睇吓到時忙唔忙啦！」最近Manson亦表示頻頻跑步：「有時好大壓力，跑步可以放鬆自己又可以健康啲，就好似今日喺杏花新城咁玩遊戲其實係一件好開心嘅事，遲啲有機會直接約大家喺呢到做運動！」