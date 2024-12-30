盤點2024年分手藝人｜談婚論嫁難敵情變　原諒「偷食」終分手收場

要經營一段感情並非易事，尤其是男女之間的感情就更加要花心思時間去維繫，可是也不一定能開花結果。2024年就有不少圈中情侶宣告分手，有些甚至已到了談婚論嫁的階段。

羅毓儀與圈外男友分手

現年28歲的羅毓儀（Yuki）前年憑《下流上車族》彈起，憑其童顏外形及細細粒的身形被外界大讚是該角色的最佳人選，其戀情亦被掘出。不過，今年3月4日她在社交平台上宣布與男友分手，發文寫道：「我同咪咪幾個月前已經分開咗，因為我哋大家都需要啲時間沉澱，所以冇第一時間通知大家，但大家唔使擔心，我地係和平分手，再見亦是朋友。樂隊亦會繼續營運，而YouTube chanel『咪咪Yuki觀察日記』將會重新命名，多謝大家一直以來嘅支持。」

羅毓儀宣布與男友分手。（IG：@mike_314）

羅毓儀宣布與圈外男友分手。（IG@yukyukyukee）

JW王灝兒與前卓悅太子爺分手

現年34歲的JW王灝兒於5月21日在IG無預警宣布與富貴男友葉韋彤（Tarzan）結束六年情，兩人已經正式分手，並且以英文字句透露目前的心情，同時勉勵自己。男方在2022年被報道他的家族生意出現問題，甚至破產，當時更屢傳JW因此而選擇分手。JW在同年曾推出音樂作品憑歌寄意揚言不離不棄，以及大方回應曾被網民嘲「泊錯岸」，表示與男朋友會互相扶持：「我哋講心唔講金，不急著結婚。」可是他倆最終仍走上分手之路。

JW宣布分手。（IG圖片）

JW當年與卓悅太子爺男友Tarzan愛得高調。（IG圖片）

Lokman與圈外女友分手

MIRROR隊長，現年35歲的Lokman (楊樂文) 與圈外女友甄吳露茜（Luxi）拍拖8年，去年更曾傳出求婚成功，一直感情穩定，兩人早已認定對方，並已到了談娼論嫁的階段。但今年7月8日LOKMAN突然在IG story宣布分手，令外界震驚。

MIRROR隊長Lokman（楊樂文）宣布與女友甄吳露茜（Luxi）分手。（IG：@llokmann）

MIRROR隊長Lokman（楊樂文）與前女友甄吳露茜（Luxi）拍拖8年。（IG：@llokmann）

陳欣茵與圈外男友分手

前無綫藝人、J2小花兼「末代是非精」，現年28歲的陳欣茵於今年6月底含淚宣布與拍拖兩年半的圈外男友分手。當時陳欣茵拍片宣布回復單身，指兩人不算和平分手，但分開並不涉及第三者的。從片中所見，她不止一次對鏡頭落淚，又稱雖然分手是由她本人提出，但不代表她不傷心，並表示：「分手呢個決定係我提出，我知對方固然都好傷心，但從來都冇人講過，原來做分手呢個決定嘅人，喊住轉身離開嗰下，原來都係咁痛咁難受。」

陳欣茵IG有不少性感相。（IG@）

陳欣茵喊住宣布分手。（IG@yanyaascyy）

陳欣茵過往不時同男友放閃，又一齊拍片，不過就冇公開對方長相。（IG@yanyaascyy）

朱智賢與謝東閔分手

前無綫藝人，現年39歲的謝東閔（Brian）與38歲的朱智賢拍拖7年，期間朱智賢曾被爆與人夫黎振燁疑「偷食」，令她形象插水，要開記招公開道歉，但仍獲謝東閔原諒，對她不離不棄。兩人更共賦同居享受二人世界，還會不時拍片放上社交網分享情侶同居生活日常。然而謝東閔於11月17日突然在IG宣布分手。謝東閔發文表示：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理。日後亦不會再作任何回應，謝謝。朱朱 & Brian」並配以一張牽手圖。

在今年的情人節，謝東閔罕有地在社交平台分享與朱智賢的合照。（IG@brian_tsetse）

朱智賢被爆出與黎振燁在車內「偷食」，兩人事後承認做錯，朱更開記者會道歉，當時謝東閔以男友身份出現並陪同。（資料圖片）