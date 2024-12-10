蘇永康為兒子學校表演揀選歌曲令人𢯎爆頭　網民估背後有深層意思

蘇永康與太太Anita於2014年結婚，今年剛好10週年，兩公婆依然非常恩愛。他們婚後一索得子，在2017年誕下兒子蘇展弘（Jazz）；由於是獨生子，蘇永康將最好的生活及學習環境都給予兒子，自小安排他入讀名校，栽培他成材。轉眼間Jazz已經7歲，現就讀於赤柱的聖士提反書院附屬小學，身為歌手的爸爸蘇永康今年接力上年唱《無賴》的鄭中基，在家長學校開放日上唱歌贈興，而他的選曲同樣令網民𢯎爆頭。

蘇永康與太太Anita於2014年結婚，今年剛好10週年。（IG@william_gung）

兩人在2017年誕下兒子蘇展弘（Jazz）。（IG@william_gung）

有網民日前在社交平台寫道：「這應該是全香港最容易追星的學校」，並Hashtag：「#蘇永康 #男人不該讓女人流淚 #香港 #香港升小 #聖士提反女子中學附屬小學 #香港小學申請 #香港學校開放日 #赤柱#赤柱聖士提反書院 #小紅書成長筆記」。片中，蘇永康戴著墨鏡，一身casual look，除了獻唱《從不喜歡孤單一個》外，也深情演繹其另一首金曲《男人不該讓女人流淚》，但歌曲與活動主題似乎有點格格不入，貼文一出令網民𢯎爆頭引起熱議。

蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）自小就讀名校。（IG@william_gung）

Jazz轉眼已經7歲，一家三口美滿幸福（IG@william_gung）

有網民留言：「去幼稚園唱男人不該讓女人流淚，這歌適合嗎？」、「人家也不是幼稚園啦，不過我也覺得不合適」但也有網民笑指歌曲其實是唱給現場媽媽聽，也順便能告誡現場爸爸和自小教男生「男人不該讓女人流淚」，令人哭笑不得。

蘇永康為為兒子學校活動擔任表演嘉賓。（小紅書）

分別獻唱了《從不喜歡孤單一個》和《男人不該讓女人流淚》。（小紅書）

蘇永康跟太太一直悉心栽培兒子，自幼安排入讀著名星二代追捧的St. Catherine's國際英文幼稚園（簡稱St. Cat），升K1轉讀銅鑼灣維多利亞國際幼稚園，幼稚園畢業後，亦選擇相當出名，位處赤柱的聖士提反書院附屬小學。

蘇永康在小學深情演繹《男人不該讓女人流淚》，引起網民熱議。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

不少家長趁機集郵。（小紅書）

聖士提反書院附屬小學是私立基督教男女校，以英文為主要教學語言，佔地面積大約 20,000 平方米，學校環境優美，背山面海此校是全港唯一設寄宿的學校，所有小六學生都需要寄宿一年。該校雖是傳統名校，但靈活及多元化的教育方式與國際學校相似，可以充份培養小朋友獨立性。多年來名人輩出，如霍震霆、錢果豐、翁靜晶、吳光正等，另外亦有不少星二代入讀，如鄭中基女兒、周汶錡長子、黎姿女兒、關心妍女兒等。該校提供約100個小一學額，每年約2,000人申請，平均20個人爭一個位，學費為每年$92500。