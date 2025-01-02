2024回顧｜5對離婚藝人　郭晉安公司上市成贏家性感女神秘婚16年

臨近2024年年尾，今年有不少新人拉埋天窗，但亦有多對藝人夫妻經歷離婚，走上分開的道路，當中更有大眾眼中的模範夫妻或金童玉女，令外界感慨萬分，以下為大家回顧本年5對官宣離婚的明星夫妻。

90年代性感女神關秀媚與邱淑貞同屬第一代「晶女郎」。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

關秀媚

90年代性感女神關秀媚與邱淑貞同屬第一代「晶女郎」，但她自2006年拍完由王晶執導的內地劇集《暴雨梨花》後就全面退出演藝圈，甚少亮相幕前。一向低調處理感情事的關秀媚與比自己小7歲的李煒尚曾愛情長跑多年，但今年4月關秀媚接受傳媒訪問時突然自爆已經離婚，兩人秘婚超過10年，可惜如今已經分開3年。

關秀媚於《黑馬王子》演活張家輝女友「沙律」，亦是其演技生涯代表作。（劇照）

吳彥祖在《知法犯法》挑戰超級奸角，與關秀媚有親密場面，關秀媚與有份演出《知法犯法》的李煒尚曾愛情長跑多年，但今年4月關秀媚接受傳媒訪問時突然自爆已經離婚，兩人秘婚超過10年，可惜如今已經分開3年。（Instagram圖片）

郭晉安歐倩怡

郭晉安與歐倩怡曾是圈中的模範夫妻，兩人育有一對子女，但今年5月突然在社交平台宣布離婚，結束長達18年的婚姻，並表示：「自兩年前已經分開生活，作出離婚決定是經過雙方深思熟慮的決定及溝通。」離婚後，歐倩怡上節目數臭前夫，又自言與外界脫節兼「好等錢使」，成為話題，但郭晉安未有理會，繼續專注工作，除了拍劇之外，他與胞姐郭致因共同創立的草姬集團（2593）早前更已正式掛牌上市，成為史上第二大及今年新股「超購王」，開報升幅達25%！此外，有指郭晉安持有多間住宅同工商廈單位，市值近億元！

郭晉安與歐倩怡曾是圈中的模範夫妻。（視覺中國）

郭晉安歐倩怡離婚消息震驚各界。（IG@cindyauau）

歐倩怡離婚後被指唱衰前夫郭晉安飽受抨擊。（影片截圖）

郭晉安與胞姐郭致因主持公司上市儀式。（資料圖片）

姚嘉妮林祖輝

姚嘉妮在1998年參加《亞洲小姐競選》奪得季軍後入行，其後在2001年轉投到TVB發展，但她卻選擇在事業上升期結婚生B，2006年她與拍拖7年的林祖輝結婚，兩人被視為圈中的金童玉女，但今年6月中突然驚爆離婚，二人承認已分開多年，一對子女由雙方共同撫養，至於離婚原因二人都不欲多言，只強調不涉及第三者，雙方保持友好關係。

好Fit。（IG@yiugaga）

姚嘉妮與林祖輝育有一對子女。（微博@姚嘉妮ClaireYiu）

大女林煦錡（Kyra）皮膚白皙，五官精緻，相當靚女。（影片截圖）

伍楚瑩

前無綫財經體育資訊台主播伍楚瑩（Bonnie）憑甜美外貌，被網民封為「港版有村架純」，童星出身的她曾在TVB劇集《溏心風暴之家好月圓》中飾演年輕版于素心（鍾嘉欣飾）。伍楚瑩在2019年3月與前天文台台長林超英的次子林丰結婚，林丰現為香港管弦樂團藝術策劃總監，但今年7月伍楚瑩突然向傳媒透露，已與林丰離婚一段時間。伍楚瑩表示因為私人原因已與林丰和平分開多時，但基於前老爺林超英是公眾人物，年事已高，所以她在處理離婚事件上需顧及多方感受，主要是保持低調，並透露目前與林丰保持和平關係，並以小朋友安好為首。

前新聞之花伍楚瑩（Bonnie）。（IG@ngchoying）

伍楚瑩與林丰已結束5年婚姻。（IG截圖）

莊韻澄

莊韻澄（前名：莊端兒，Xenia）4年前與經理人呂成忠（Joe）奉子閃婚，並以39歲高齡誕下兒子呂崇滈（波子），但今年7月她突然宣布二人一年前已經分居，正在辦理離婚手續，又大爆前夫惡行，她稱不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子，又指今年1月在自己不知情下，呂成忠帶走兒子去台灣，以此要脅她就範，又稱兒子看到媽媽長期被罵，變得封閉不愛說話。雙方更隔空過招，互數對方不是，掀起網民熱議！

莊韻澄好性感。（IG@xeniachong）

莊韻澄4年前與經理人呂成忠（Joe）奉子閃婚。（IG@xeniachong）

2020年結婚後誕下一子。（IG@xeniachong）

莊韻澄稱長期受言語暴力好無助。（資料圖片）