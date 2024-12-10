棒棒堂睽違15年再合體拍節目爆分家內情　呢位受害者突爆當年感受

台灣男團棒棒堂睽違15年再度合體，6人一齊拍攝綜藝節目《來吧！哪裡怕》，當中發生了不少搞笑事，星期六（7日）播出第一集，已經引起不少粉絲回憶。成員莊濠全（敖犬）、邱勝翊（王子）、廖允杰（小杰）、楊奇煜（小煜）、劉峻緯（阿緯）及廖亦崟（威廉）默契仍在，很難想像當年他們曾鬧至「分家」。

台灣男團棒棒堂睽違15年再度合體，6人一齊拍攝綜藝節目《來吧！哪裡怕》。(影片截圖)

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當年約滿分家後，小杰、王子與弟弟邱宇辰（毛弟）組成3人團體「JPM」，而棒棒堂亦只剩下敖犬、小煜、阿緯及威廉並改名為「Lollipop F」。日前節目中亦提到Lollipop F與JPM的恩怨，令話題再成熱討，毛弟本尊更親自出面回應他們分家一事。

當年約滿分家後，小杰、王子與弟弟邱宇辰（毛弟）組成3人團體「JPM」。（網上圖片）

棒棒堂亦只剩下敖犬、小煜、阿緯及威廉並改名為「Lollipop F」。（網上圖片）

別看現在他們6個的感情那麼好，其實當年的火藥味是挺重的，王子拿著JPM首張專輯《月球漫步》，解釋《月球漫步》中有一句歌詞：「你還在吃糖果，這真的很Old School。」其實糖果是指他們還在棒棒堂，完全超嗆聲。小煜聽後還拿起專輯說：「幫我把它丟掉。」

別看現在他們6個的感情那麼好，其實當年的火藥味是挺重的。(影片截圖)

王子解釋《月球漫步》中有一句歌詞：「你還在吃糖果，這真的很Old School。」(影片截圖)

有網民在社交平台分享了當年《月球漫步》的MV回味，更寫下：「剛剛看～來吧！哪裡怕看到一半，回去看一下JPM嗆Lollipop@F的歌詞，真的會笑死，然後這句竟然還是邱宇辰唱的。」而毛弟亦出面說：「我當時被夾在中間覺得很煩...心想到底關我什麼事！」他無奈地表示當年的苦況。

有網民在社交平台分享了當年《月球漫步》的MV回味JPM嗆Lollipop@F的歌詞。(影片截圖)