王晶插完林明禎再寸蔡潔　臨時辭演踩地位低微：蔡潔可以有幾大？

蔡潔入行多年，為藝術犧牲一脫再脫，傍住曾志偉靠電影《香港仔》打出名堂。後來加入邵氏拍無綫劇集，恰好近兩年「真．仙氣女神」李佳芯處於低潮，頻頻傳出離巢消息，蔡潔頂住「翻版Ali」光環，實現鹹魚翻身，殺入夢寐以求的視后舞台。蔡潔上到台自然識做，得知朱晨麗久違獲提名心情激動，竟稱朱朱與自己一樣首次提名，迫得老友當場搶咪澄清，一招以退為進，將光芒拱手相讓前輩，發揮中華民族「孔融讓梨」優秀精神，確實用心良苦。

蔡潔與朱晨麗。（直播截圖）

蔡潔於處女作《香港仔》就搏到盡全裸演出。（電影截圖）

蔡潔滿載夢想，身價自然不同往日。蔡潔原定客串由王晶監製的新戲《你嫁咗俾隻鬼?》，卻突然消失演員名單，更沒有現身開鏡拜神儀式，令記者撲了一場空。王晶接受傳媒採訪，親自開腔解畫，稱蔡潔要入劇組，度期度足成個禮拜都不成功，最後對方決定辭演，故不勉強。

王晶又稱蔡潔不是女一，角色可有可無，恐怖片用大明星都無用，王晶更直言不諱：「何況蔡潔可以有幾大？都係我哋做出嚟。」看似說話有骨，但對比林明禎失場首映禮，被斥「冇道德」及「唔係話你有一兩部戲得咗，就覺得好巴閉咁樣」，王導可算極輕手客氣，對住「準視后」，連王晶都不得不畀返幾分薄面。

蔡潔無檔期辭演新戲，王晶無所謂，更直言不諱：「何況蔡潔可以有幾大？」（資料圖片）

兩位「晶女郎」解斯童、商楚然是女主角。（梁碧玲攝）

說起辭演，蔡潔可謂經驗老道。杜汶澤爆蔡潔大鑊，稱蔡潔曾答應接拍他的電影，試埋造型，當時她更對杜汶澤表現崇拜。惟開鏡前4天突然告知臨時辭演，辭演理由為「驚影響內地市場」，之後卻火速與王宗堯拍拖，當時杜汶澤更恭喜王宗堯分手：「我好唔妥佢！」(《一舞傾城》截圖)

蔡潔曾與白只拍激情戲。（電影截圖）

TVB人氣視后李佳芯（Ali）。（葉志明攝）

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