MC澳門開騷邀請黃百鳴捧場　新歌外洩反應不俗：1月1號推出

《誤判》昨晚舉行群星首映禮。（梁碧玲攝）

電影《誤判》昨晚舉行群星首映禮，甄子丹、張智霖、許冠文、張天賦、吳鎮宇、劉江、林家熙、汪明荃、蔡思貝等均有現身，場面十分熱鬧。

MC澳門演唱會加至5場，打破自己開騷記錄。（梁碧玲攝）

MC在戲中使出鉸剪腳，他接受訪問時表示：「其實唔算好難，我翻睇甄生作品，佢都有做過，但轉埋圈，所以我揀易啲。」MC在戲中跑戲比較多，而Locker（林家熙）則爬戲比較多，又話對於未能騷肌感到可惜，而體重向來無定向嘅MC聞言後，即表示：「緊係唔可惜啦，但睇完電影後我都認為我身材係有進步，比演唱會決心更大，立志要更乾身、好有型好大隻。」MC雖然話已開始地獄式訓練，但雙層芝士漢堡照食。

Locker 一早知道女友Marf將任COLDPLAY暖場嘉賓，仲話希望到時可以「扯衫尾」入場。（梁碧玲攝）

MC月底將在澳門開騷，由兩場加至五場，他坦言有一定壓力，因為怕自己唔識留力，所以最近已勤做gym練氣，問到會唔會請黃百鳴捧場，MC表示會盡量邀請。而對於早前有指華納藝人將缺席叱咤頒獎禮，MC表示31號會在澳門開騷，但會盡量趕返香港出席。提到日前新歌在音樂串流平時意外洩出，MC表示：「都幾過癒，觀眾可以提早聽，我又可以睇下plug唔plug，咁反應幾好，所以決定1月1日推出，因為開始新一年air play。」MC又希望大家唔好再開心share意外流出嘅版本，靜待下月推出時再聽。