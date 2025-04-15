鄭中基驚傳與太太余思敏離婚　現身灣仔家事法庭：你哋點知？

鄭中基（Ronald）自從去年在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，同時因情緒健康問題，完成演唱會後暫停休息，將會在太太余思敏（Sammie）陪同下到美國參與戒酒療程。隨即引來網民無限聯想。雖然鄭中基的聲明中未有透露過多訊息，不過就被唔少人猜測係與婚姻有關。

二人拍拖不久余思敏便未婚懷孕，鄭中基立即閃婚把她娶回家。(vcg.com)

事隔大半年，TVB《娛樂新聞台》影到鄭中基於今早現身灣仔法庭，據知二人正辦理離婚手續。被問到是否搞離婚手續，鄭中基稱：「呢個closed court（閉門審訊）嚟，你哋點知？（會唔會想爭子女撫養權？）我想問一問呢個closed court嚟，你哋點知？closed court點解會收到消息？咁犀利嘅！」

質問記者！（截圖）

多謝關心！（截圖）

稱是閉門審訊！（截圖）

質問記者！（截圖）

非常驚訝！（截圖）

今早現身家事法庭！（截圖）

今早現身家事法庭！（截圖）

鄭中基與阿Sa於2010年3月宣布離婚，2011年7月便與大肚的余思敏結婚，中間只相隔了一年四個月，而同年10月余思敏更誕下女兒Emma。（fb@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基為了太太余思敏及兩名子女，決定勇敢面對病情。（IG：@tinyeyes39）

當時消息傳出後，網上更出現疑似「偷食證據」的討論，引起外界關注。有網民又翻查記錄，重溫了鄭中基於今年4月時為慶祝機動電視台RTV的YouTube channel超過六十萬訂閱，拍攝了的一條Q&A的影片。他在片中一一回答觀眾們的提問。當被問到最鍾意公司邊個員工時，鄭中基之表示大家各有特質，最鍾意「需要時幫到手嗰個」，最後在大家起哄下講出秘書Judy的名字。而當觀眾問及湘湘幾時搵到男朋友時，鄭中基及何慶湘就齊齊表示：「呢啲我哋答唔到」，隨後再表示：「我唔鍾意啲細過我嘅」回答得相當曖昧，不禁惹來網民猜想鄭中基與女經理人湘湘的關係。對於二人現身家事法庭一事，《香港01》向余思敏查詢，截稿前仍未有回應。

鄭中基被問最喜歡那個員工。(youtube截圖)