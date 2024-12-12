胡渭康聯同黃尚偉等人組成「康樂同行」義工隊　為社會貢獻力量

經常參與義工工作的胡渭康聯同著名音樂人黃尚偉以及多位演藝界及社會朋友，組成「康樂同行」義工隊。義工隊日前（10日）出席由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦、香港賽馬會慈善信託基金透過其「賽馬會眾心行善」計劃支持的年度義工嘉許計劃 - 香港義工獎2024頒獎典禮，接受傑出非商業機構獎。

經常參與義工工作的胡渭康聯同著名音樂人黃尚偉以及多位演藝界及社會朋友，組成「康樂同行」義工隊。(公關提供)

胡渭康作為召集人，表示：「今次《康樂同行》義工隊獲獎係對團隊各人多年嚟參與義工服務嘅認同和表彰。義工隊成員主要為演藝界台前幕後人士，各人發揮所長將自己專業技能，包括音樂、表演創作、策劃、溝通的技巧等應用到義務工作為服務對象帶來歡樂。我們的目標是透過音樂和藝術的力量，為社會帶來正能量。我很高興能與這麼多有心人共同為社會貢獻一份力量。」

胡渭康聯同音樂人黃尚偉等多人組成「康樂同行」義工隊 獲頒發「傑出非商業機構獎」。(公關提供)

「康樂同行」一直積極參與多項社區服務活動，包括舉辦慈善演唱會以及策劃不同的義工探訪，為弱勢社群提供音樂教學等等，致力幫助有需要的人，並傳遞愛與希望的訊息。隊員黃尚偉也指出：「音樂是我們的共同語言，我們希望透過音樂的魅力，讓更多人感受到關愛與希望。」此次獲獎不僅是對「康樂同行」的肯定，更激勵他們繼續推動義工服務。他們呼籲更多人加入義工行列，共同為社會帶來改變。未來日子「康樂同行」將會繼續秉承一加一大於二，以生命影響生命的宗旨，繼續推動各項義工活動，為義務工作住入活力，為社會公益作出積極貢獻。

胡渭康聯同音樂人黃尚偉等多人組成「康樂同行」義工隊 獲頒發「傑出非商業機構獎」。(公關提供)

顏米羔亦為是次頒獎禮的表演嘉賓，他表示自己一向積極做義工，更鼓勵粉絲們一同參與。希望感染到粉絲們樂於行善，熱心投入義務工作，關懷社會。