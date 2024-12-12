閻奕格因唱《小美人魚》獲封「愛麗格」　以4位公主造型現身城堡

「率性女聲」閻奕格（Janice）去年獲邀演唱迪士尼經典鉅作《小美人魚》中文版主題曲《嚮往的世界》，全新版本令不少人津津樂道，因而獲封《愛麗格》美名。早前連續兩天，閻奕格參與香港迪士尼一年一度的聖誕系列活動《A Disney Christmas》，登上《迪士尼音樂Live》舞台擔任壓軸演出嘉賓，站上心中的夢幻舞台，在迪士尼城堡前開唱，讓她忍不住大喊：「真的超夢幻，就像迪士尼給大家的感覺願望都會實現真的是Dreams come true。」今次格格帶來6首迪士尼與耶誕節經典歌曲，更特別將《嚮往的世界》稍作改編同時帶來中英文版本，讓大家一飽耳福。此外，她也在服裝上加上巧思，致敬迪士尼經典電影《灰姑娘》、《小美人魚》、《美女與野獸》和《長髮公主》等4位公主，唯美造型讓歌迷們紛紛湧入官方IG甜喊：「格格公主真的好美！」

閻奕格登上香港「A Disney Christmas迪士尼聖誕音樂Live」舞台壓軸演出。(公關提供)

閻奕格在香港迪士尼演唱《小美人魚》中英文版《嚮往的世界》。(公關提供)

閻奕格與迪士尼原型人物同台演出。(公關提供)

閻奕格圓夢在迪士尼城堡前開唱。(公關提供)

閻奕格香港迪士尼第二日演出，經典電影歌曲與耶誕歌曲歡度耶誕。(公關提供)

從小看迪士尼動畫和電影長大的閻奕格，繼去年獲邀成為《小美人魚》中文主題曲《嚮往的世界》演唱人後，再度受邀前往香港迪士尼參與一年一度的重要聖誕活動《A Disney Christmas¥擔綱壓軸演出嘉賓，與迪士尼原型人物一同在城堡前開唱，她難掩興奮表示：「真的是這輩子都沒想到，太夢幻了！」為了這次演出，閻奕格很貼心的唱了中英文版的《嚮往的世界》，希望能讓來自世界各地的朋友們都能聽到最而熟能詳的童年回憶，是她送給大家的小小驚喜。在造型上，有《愛麗格》美譽的閻奕格，兩天的造型也有不同的亮點，第一天的服裝中加入《小美人魚》愛麗兒藍灰色系、《灰姑娘》仙杜瑞拉和《美女與野獸》貝兒的黃色與灰色元素：第二天用粉紫色加入《長髮公主》的元素，2套服裝致敬4位迪士尼經典人物，令人驚豔！兩日的演出，閻奕格用6首迪士尼經典與耶誕歌曲陪伴大家提早過聖誕，相當愛聖誕節氛圍的她，相當珍惜與歌迷相處的時光，感性表示：「每年在工作中渡過耶誕節，有歌迷陪伴都是很難忘很幸福的。」

閻奕格香港迪士尼演出服裝融入4經典電影女主角元素。(公關提供)

閻奕格首日演出，公主裝造型獲好評，歌迷湧入社群嗨喊：格格公主好美！(公關提供)

閻奕格首日服裝融合《小美人魚》《灰姑娘》和《美女與野獸》元素。(公關提供)

對香港迪士尼不陌生的閻奕格，難得有機會以演出者的身份參觀迪士尼，她也分享自己每次走訪迪士尼的必玩清單，「因為我自己很喜歡刺激的遊樂設施，一定要推薦星戰極速穿梭《HYPERSPACE MOUNTAIN》，在只有星光和霓虹燈的黑暗中搭雲霄飛車很刺激。」可說是相當大膽。此外，她也大推《獅子王》音樂短劇和煙火秀《迪士尼星夢光影之旅》，大讚音樂劇無論硬體和演員都相當到位，宛如置身百老匯一般，相當值得。而煙火秀，精彩的20分鐘，更是讓她看得目不轉睛，直呼：「真的是聽覺和視覺的雙重饗宴。」

閻奕格發稿照。(公關提供)

這次回到香港演出，閻奕格因為爸爸媽媽剛好都有工作無法前來看演出，但弟弟特別為他空出一天，入園遊玩和看她演出，讓她大感溫馨「在迪士尼過聖誕，超級浪漫、超級夢幻的聖誕節。」以往過年都在工作中渡過的閻奕格，今年也不例外，但相當重視聖誕節的她，在結束前兩年高強度的工作後，也趁機和圈外男友W先生一起旅行，渡過兩人時光，「因為逢年過節我幾乎都在工作中度過，真的很感謝他體諒。」今年耶誕節，忙碌的兩人計劃一起吃頓飯，「聖誕是我最注重最愛的節日，所以一定要好好吃一頓飯，不一定要很奢華，但可以好好 focus 在彼此的一頓飯。」這趟香港行程。男友W先生特地抽空飛去香港迪士尼現場支持閻奕格，隔天再陪閻奕格與家人吃飯後一起回台。

閻奕格發稿照。(公關提供)

2024邁入尾聲，閻奕格今年將在東北部陪伴大家一起跨年，回顧今年閻奕格跨出舒適圈挑戰更多可能，口碑爆棚改編自李安經典電影的《囍宴》音樂劇，結束首輪北高巡迴，她也期許不管在音樂或戲劇上，都能有更多的突破。對此，她也像歌迷喊話，「如果大家持續敲碗，應該有機會加場喔！」回顧過去一年，閻奕格相當驚訝粉絲們想再聽她的Podcast節目《J格來尬聊》，開心表示或許明年可以再來重啟Podcast。說起2025年對自己的期許，近來不斷和朋友創作的閻奕格，希望明年會有好聽的作品可以帶給大家。

閻奕格第二日演出，服裝造型加入《長髮公主》紫色元素。(公關提供)