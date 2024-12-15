專訪︱錢小豪後生太搏捱壞身子　曾後腦落地失憶三日：成身唔郁得

大約半年前，錢小豪突然被發現暴瘦，令網民對其健康狀況非常擔心，甚至推測他是否身患絕症。今次《01娛樂》訪問就請他交代一下最新健康情況，他亦暢談了在影壇45年的經歷，從年僅16歲便做主角、22歲拍《殭屍先生》一炮而紅，期間輝煌過也受傷過，卻在中年時遇上事業低潮，自覺已過氣，上到內地只得一些四、五線反派的演出機會，到底他是如何捱過來，變到今日百毒不侵，什麼都能淡然面對？

場地：蓮香樓



錢小豪近日接受《01娛樂》專訪。（黃浩宏攝）

回應最新健康狀況 輕40磅反而更舒服

開始之前，當然要先講講大家最關心的健康狀況，小豪哥說：「我健康好好！」年年驗身的他半年前才檢查完身體，一切正常；要說小毛病的話，就是半年前驗到有青光眼、少許白內障，要滴眼藥水控制眼壓。至於暴瘦是什麼回事？他說自己近十年八年在國內拍攝，不太想亂吃東西，習慣一日一餐，加上疫情期間隔離吃不慣那些食物，胃口就愈來愈細。小豪哥現時140幾磅，他覺得肥與瘦之間，自己寧願瘦，「如果我而家到呢個年紀，我有個大肚腩好肥，又話我唔長進、唔keep，兩者去揀，我寧願瘦。瘦啲好啲，因為我覺得瘦啲輕便啲，著衫都舒服啲，個人冇咁遴迍（音：論盡）。」

錢小豪以前大約180幾磅，早前暴瘦至130幾磅，訪問當日則肥返些少，約140幾磅，他覺得這個體重反而更好，因為年紀大，太重的話骨骼反而負擔大。（黃浩宏攝）

訪問中錢小豪不時要抹鼻，他說因為青光眼要滴眼藥水控制眼壓，眼壓一高，就要排出水份，但不是什麼大問題。（黃浩宏攝）

知道大家可能仍然未必信，記者再追問，畢竟他前陣子曾經剃光頭，有人就揣測他是否患癌症、做化療等等，他先為癌症闢謠：「一年前，理髮師睇到我頭皮裡面有兩撻黑印，佢話睇睇好喎，驚啲斑裡面有啲唔好嘅組織，咁咪睇吓皮膚科，醫生就話『係喎，不如驗吓穩陣。』佢話要喺嗰個位剃一執頭髮，我話咁鬼肉酸，直頭剃光佢啦，仲型仔！咪抽咗啲纖維走去化驗囉，冇事呀，可能年紀大開始有啲色斑啫，而家色斑都冇埋啦。」接著他又再為糖尿病傳聞解畫：「我望住鏡頭講，我冇糖尿！個個都問我，你有糖尿病？前幾日剪頭髮，髮型師話『唔好呃我，你係咪有糖尿病？』你就糖！」記者大吉利是問句，若將來萬一真的有什麼疾病，小豪哥會否公開，他就覺得醫學先進，無必要隱瞞病情，畢竟自己都62歲，年紀大一定有毛病。

小豪哥說，自己其實沒有不吃飯，廚藝了得的他常常在直播大顯身手，訪問當日他才說待會要去買材料煲羅宋牛尾湯，訪問中途的空檔，他更吃了酒樓的炸雲吞。（黃浩宏攝）

欣然接受變老 投身直播界女粉絲多過年輕時

小豪哥年輕時可是難得地又靚仔又打得的演員，現在過了花甲之年，面上多少添了點歲月痕跡，筆者曾見到他開直播時有網民留言「豪哥老了。」對此他就表示：「老了係正常㗎啦， 60幾歲如果我仲係20幾30歲個樣，你又話我做咗啲唔知咩喺塊面嗰度嘅啫！」他覺得自己皮膚其實還不錯，自然、冇毛孔，就算有皺紋都很合理，「依家Man好多，靚仔過20幾歲嗰時。」更大爆女粉絲數目比年輕時還多了，常常在網上傾偈，又會在不同城市搞粉絲聚會，連狂蜂浪蝶都多了，「佢哋日日喺facebook嗌生嗌死，『豪哥快啲出現啦！好掛住你呀！好愛你呀！』」

錢小豪不介意被指老了，還即場脫下眼鏡，他說自己自然、冇毛孔，62歲有皺也正常，若然皮膚太好，又可能會被說是面上動了手腳。（黃浩宏攝）

之前有報道指小豪哥與粉絲合照時非常親匿，女方甚至緊緊擁著他，小豪哥其實很錫Fans，他解釋：「一定要擁抱吓佢哋啦，唔係佢哋發爛渣。你要體諒佢哋，你唔擁抱佢哋，佢哋係會傷心，係咪好自大啊講得？（佢哋鍾意你嘛！）係真係鍾意我，我理解到佢哋有啲住喺偏遠地方，可能轉幾轉車，坐公車至去到火車站，唔係高鐵喎，嚟到可能要20幾30個鐘頭至見到我一面，你話擁唔擁抱佢好？唔係有啲會喊㗎嘛！」所以他見到粉絲時，會逐個逐個慢慢擁抱，報答對方的支持。

小豪哥曾被指與女粉絲太親匿，但他是覺得對方穿州過省來支持自己，很想報答她們。（網上影片截圖）

小豪哥拍了45年戲，早年拍動作片保護少，又全部親身上陣，身體早已周身傷，訪問中他透露：「我而家坐喺度個背脊都仲痛緊，我覺得後日應該會有少少落雨，啲舊患準過天文台，濕氣一重，我成個背脊都揦住。」他說稍後可能去做幹細胞治療。（黃浩宏攝）

小豪哥說不是不再拍戲，但真的要睇劇本，以舒服為主，打戲都不要超過三招，叫大家不要再當他是二十幾歲的錢小豪。（黃浩宏攝）

近年小豪哥電影產量減少，畢竟拍戲太辛苦了，又要通宵，又要黐頭套，又要打，年輕時體力透支得太多，早已滿身舊患，倒不如做些舒服的工作，於是他轉型開直播。不開猶自可，一開才發覺自己的流量原來好犀利、好有威力，「抖音有粉絲剪我以前嗰啲片上去，喺抖音個點擊量係75億！原來咁㗎喎！75億！國內都係14億人，抖音75億！」以往小豪哥較內斂少話，尤其細個就在片場工作，面對住大明星們，怕說錯話得罪人，但在直播中要做主持，兩個鐘不停與嘉賓聊天，也是他從未挑戰過的工作，他說自己是受細仔啟發，見他2歲時已不怕生保，跟第一次見面的新朋友都主動傾偈，「我都要叫佢聲德哥，點解我以前唔學吓佢呢？」所以小豪哥都愈來愈開朗健談、圈子也多了，人緣也變好，連去街市買餸都著數多多。

小豪哥的直播時間表排得密麻麻，記者約他做訪問都很難夾時間，有時他更要一日要開兩場直播，又要幫客戶贊助商推廣產品。（直播截圖）

14歲瞞家人打擂台 第一次已獲獎

與小豪哥講起入行經過，他說小時候已無心向學，坐在課室裡遊魂，一落堂衝去做運動，70年代武俠片盛行，他於是去學功夫，睇完《Rocky》更決定去打擂台，「14歲咋嘛，好彩嗰時生得高大，我咪話我18歲囉。」當他打第一場的時候，當然瞞著家人，怕他們嘮叨和擔心，但第二場爸爸就經已來捧場了，「我有獎攞返嚟嘛！」如是者打了兩年，他對武術的興趣未停過，每星期六都去邵氏位於中環的娛樂戲院睇武俠片和動作片，有次見邵氏招龍虎武師訓練班的新生，他便膽粗粗報名，順理成章展開了武打演員之路，打開了電影大門，「佢唔知要上半年定上幾個月，我上咗兩個月，可能個校長或者導師覺得我有啲潛質，跟住就話張徹大導演落嚟揀蟀，就揀咗我同幾個人。一上去第二日就試造型，佢就話『聽日上嚟拍戲啦，唔使去訓練班！』咁樣喎， 16歲都未夠喎，你咁睇得起我！」

小時候的錢小豪喜愛睇書、學知識，卻不愛上課和填鴨式教育。（網上圖片）

與黃秋生童年時比武切磋 打擂台前獲對方送漫畫鼓勵

張徹是當時邵氏的大導演，也是小豪哥的恩師、伯樂，沒多久報章已用「張徹新契仔」稱呼他，就連「錢小豪」這個名都是恩師為他改的，「我叫錢嘉華呀嘛，佢改咗我叫錢小豪，初初唔習慣㗎，仲有啲師兄弟笑我，話錢小豪倒轉讀，『好少錢』，嘩。不過而家鍾意呢個名，用咗40幾年，無論喺國內同香港都叫我小豪哥，好親切。」講起「錢嘉華」這個名字，前陣子黃秋生出Post關心小豪哥時，也以「嘉華兄弟」稱呼他，驚揭兩人原來識於微時，「我哋細個同一間學校，又同一個門派，秋生又係武癡嚟，成日要搵我比武，結果我唔話畀你聽。（即係你又贏啦？）唔好講！唔准講！」說到這裡，小豪哥笑到眼淚水都飆。

張徹為原名錢嘉華的他改了「錢小豪」這個名字，至於是什麼原因，小豪哥並沒有深究。（電影截圖）

小豪哥自覺與黃秋生有緣，除了武術上的切磋，秋生哥還會跟他看書，「佢同我一樣屋企好多書，但係佢高深啲。佢係一個學者嚟，我跟佢睇吓書囉，歷史、哲學，咩都睇。」小豪哥更講出一件年少時發生的窩心事：「佢好有心，嗰時知我打擂台，嗰時我哋返八點，同一間學校，佢晨早六點幾七點嚟到我屋企門口拍我門，佢話『喂，有本漫畫講打擂台泰拳嘅，拎去睇，睇吓有冇用。』咁樣喎，好笑。」大概這便是秋生關心人的方式，儘管後來大家入行後沒機會合作，戲路也不同，但偶然都有小酌一番，對於秋生早前在貼文中講到「可能你睇唔到我嘅祝福，但係希望你一切安好，身體健康。」小豪哥大笑說：「嗰篇文！我諗就係啲傳媒話到我就嚟咩……佢即刻話『希望見返你啦』，我覺得佢係咁嘅心態。」

黃秋生以「嘉華兄弟」稱呼這位兒時玩伴錢小豪，小豪哥亦講起秋生為他做過的暖心事。（facebook：黃秋生 Anthony Perry）

16歲獲張徹賞識入行 豁免讀訓練班即做男主角

小豪哥都同意自己有少年運，16歲未夠就有機會做主角，張徹在訓練班60幾人不選，偏偏選中他，「有啲人窮大半生，都未有一個主位做過，我竟然16歲未夠嘅小朋友，就可以有呢個（機會）。」問他覺得自己是否有什麼過人之處，他笑說：「點知啫，靚仔啩。張徹恩師好興一套戲有五個主角演員，即係好似以前狄龍、姜大衛、陳觀泰、傅聲咁樣幾個拍一部戲，我咪其中一個囉。」雖然成名來得快，不過他不敢輕率，在片場上面對一個個大師兄、大師姐，小豪只希望自己成為更有實力的人，不想被看扁，於是他收工後去學自由體操、翻騰、跳彈床，把習得的技藝融合在電影的功夫打法，成功創出自己的風格。

錢小豪因為睇張徹的電影後去投考邵氏龍虎武師班，最終訓練班未畢業，對方揀蟀時已選中他。（TVB截圖）

年輕搵命搏上位 滿身舊患曾失憶及全身冇知覺

那個年代競爭大，要搵命搏才有機會上位，所以他從不偷懶，永遠親身上陣，但同樣地，也常常發生意外或受傷。講到最驚險一次，是他拍攝一場碌樓梯戲，劇情講述他心口被人踢了一腳，倒後滾下石樓梯，他頭部猛烈受撞擊。小豪哥說：「咪失憶咗三日囉，撞到個後腦，成身唔郁得！撼到個後腦，轟一聲，下半身唔郁得喎，我以為會唔會斷咗神經線呢？你知有啲撞到頸椎會癱瘓㗎嘛，想郁下隻手又郁唔到，跟住就暈咗。」電視劇常常有演員昏迷後在病床上醒來，問：「呢度邊度嚟㗎？」原來這個情節，也確確實實發生過在小豪哥身上，他再次恢復意識，已是一天之後的事，睜開眼睛見自己身處醫院，他第一個想法是：「今日係拍邊場戲？」當時女友說出實情，指他已昏迷一整天，他還說：「你唔好呃我啦。」至後來記憶終於慢慢、慢慢回復過來，他才發現自己「斷咗片」。

小豪哥說，雖然他很早已做了電影男主角，但同時都有做副動作指導和去電視台幫其他演員做動作替身，例如：黃元申、萬梓良，當學習和賺外快。（黃浩宏攝）

有人說香港武打演員青黃不接，錢小豪十幾歲入行做「打仔」，但當代《九龍城寨之圍城》幾位主角，最後生的劉俊謙、胡子彤都三字頭，他理解這個轉變，表示：「身為媽咪嗰啲，80年代睇我哋啲動作片，會唔會俾個仔去拍呢啲戲先？就算個仔做動作演員，都唔好咁拍啦，擺下甫士打兩招好啦。」他作為過來人也不想見到新一代受傷。

小豪哥說新一代動作片有特技幫手、保護又好，已不要求演員太拼搏，只要夠膽從四、五樓跳下來就好。問到對想投身動作演員的新一代有何寄語，他說：「唔好淨係諗住擺兩個甫士就係武打演員，你要學多啲嘢，唔好諗住打幾招、識起個飛腳就話自己動作好叻，企咗落地冇嘢接到㗎，起碼打返三四招。」

洪金寶邀拍《殭屍先生》 成史上第一人令嘉禾邵氏合作

小豪哥最大的代表作當然必數《殭屍先生》，那年洪金寶大哥想開拓新戲路拍《褔星》系列，又不想拍開鬼片的手足冇工開，便邀他這位新人去嘉禾拍殭屍片，原本小豪哥是打定輸數的，最主要當時他跟邵氏有合約，而邵氏和嘉禾是敵對的，他心想邵定一定不會放人，「洪大哥話『好呀，你試吓傾吓先啦。』我咪上去邵氏高層度問吓佢哋囉，點知我一問，高層話：『好吖，你過去好呀，因為邵氏電影公司呢排開戲唔係好多，但係你個個月都出糧㗎啵，不如咁啦，你停薪，去到嘉禾，你拍幾多個月，咪喺邵氏合約裏面扣幾多個月囉。』咁喎！咁樣過到去喎！我覺得電影歷史要寫呢段落去，邵氏同嘉禾合作，就係為咗錢小豪！」

洪金寶大哥是錢小豪、錢嘉樂的恩師，給兩兄弟很多機會。（TVB截圖）

《殭屍先生》取得空前成功，在世界各地都賣埠，更令不同國家的人迷上了香港動作片和殭屍片，而自此香港一窩蜂拍了多套殭屍作品，堪稱奇景。（《殭屍先生》劇照）

被定型感困擾 《張三豐》轉演反派大受歡迎

不過小豪哥卻不認為《殭屍先生》是帶給他最多的一套作品，例如：《大頭綠衣鬥殭屍》以及國內、台灣的電視劇都是他的代表作，而其中一套，是他做反派的《太極張三豐》。他當時覺得殭屍系列已經式微，自己已厭倦了，決定離開香港拍其他埠片，「《太極張三豐》呢個反派我好樂意去演，出嚟而家仲有個金句：『我命由我不由天！』」轉型成功，他自然更不想再拍殭屍片，2013年麥浚龍（Juno）找他拍《殭屍》，他起初也是拒絕的，「第一個感覺係，如果係舊瓶新裝，仲係拍返以前嗰啲就唔好重蹈覆轍啦。我咁辛苦去改形象，反派都做得咁成功，你又叫我拍返以前嗰啲？係咪先？佢話唔係呀，我拍你半自傳，係將你以前經歷過嘅嗰啲嘢拍出嚟，全部同以前唔同嘅，咦，咁我有興趣喎！」

與鄭秀文拍的《大頭綠衣鬥殭屍》，也是其中一套迷倒萬千少女的經典作品，早前重播也掀起熱潮。（劇照）

錢小豪與李連杰、楊紫瓊拍《太極張三豐》，他憑奸角天寶成功跑出！（《太極張三豐》劇照）

同期拍檔已進軍荷李活 成麥浚龍說服拍《殭屍》因由

Juno遊說小豪哥接戲期間，曾問他：「你甘唔甘心㗎？」與他合作《原振俠與衛斯理》的周潤發、張曼玉；《太極張三豐》的李連杰、楊紫瓊，全都去了荷里活，Juno問：「你甘唔甘心？有啲同期嗰啲都去晒荷里活。」小豪哥不諱言自己曾經執著過痛苦過，但後來已放得很低，並沒有什麼甘不甘心，即使有任何挫折，他最多也是記低那種感受，放在心底的「籠櫃」裡，鎖起來，到拍戲有需要時才翻出來，煞科後又鎖起，「可能Juno當時想再啟發我喺戲裡面個心態，有時命運嘅嘢唔係話我要得到就可以得到㗎嘛，但係我嘅財富就係我經歷，呢啲咪我經歷，我有信心演到你部戲咪得囉。」

拍《原振俠與衛斯理》時，錢小豪其實力壓周潤發做男一，而問到他有否曾幻想自己都可以去荷里活，他直接了當回覆：「冇，太遙遠喇！」（《原振俠與衛斯理》劇照）

《殭屍導演》麥浚龍曾問錢小豪，眼看幾位其他同期合作過的藝人都去了荷里活，他會否不甘心。（《殭屍》花絮照）

曾自覺過氣只得四五線反派角色演出 為兒子頂硬上

小豪哥24歲已做業主，用80萬買下太古城千呎單位，但在《殭屍》中的錢小豪，卻是一個回到屋邨生活的過氣明星，不再輝煌，問現實中他可曾覺得自己過氣，他直言：「有，應該係2003年嗰時喺國內做導演，拍咗兩年戲，唔捨得離開屋企，因為想睇住個仔長大，好啦，轉返做演員，唔知係2005定06年，開始出嚟做返演員，國內都知我叫錢小豪，但係佢就話『你演員好似冇乜作品出㗎喇喎。』咁就用你個名做吓反派，當係一個卡士囉，喺嗰啲好渣嗰啲電視劇做個反派，總之咩衰嘢都係你做晒啦，四、五線，可有可無嗰啲。」由昔日少年得志、紅遍亞洲的賣座主角，到中年卻坐冷板櫈被如此「羞辱」，要演「蘿蔔頭」，但他最終還是接下了這些角色，「因為我要做演員養個仔，嗰陣時個仔仲細。」

小豪哥在2005至2006年間，在內地被嫌過氣，只安排他演出一些四、五線反派，他為了年紀尚幼的細仔頂硬上。（黃浩宏攝）

被問要如何調整心態，接受自己已從主角變成可有可無的角色，他認為：「好多人係接受唔到嘅，接唔接受係睇你自己咋嘛，唔好俾呢種常態影響自己嘅心態呀嘛。」小豪哥那時跟自己說：「唔緊要，我做得好睇就得㗎喇，我當一個職業啫，當鍛煉演技，咁渣嘅角色我都演得好，你唔好畀啲好角色我呀！我又嚟㗎喇！終於咪又等到Juno呢個角色囉，咪又再嚟過囉，係咪呀？因為我有經歷呀嘛，我有故事吖嘛，所以我演繹得好好。」

儘管面對過低潮，小豪哥卻視之為財富，適當時候就會用得著這些經歷。（黃浩宏攝）

《殭屍》裡小豪哥確實演得好，同片的鮑起靜奪得了影后，他卻連入圍都沒有，不少人替他不值，他一樣淡然面對得失：「攞唔攞獎，有好多係天時地利人和啦，或者評審覺得你都係打仔嚟嘅啫，唔會投你一票，唔緊要，大家見仁見智。我又冇覺得可惜，惠英紅話唔抵呀嘛，『覺得好可惜呀，你演得咁好！』演得好咁又點啫？一定要有提名㗎咩？冇所謂㗎，而家喺網絡平台嘅世界，好多人睇完都話我演得好，就已經係無名影帝啦！」他亦寄語其他演員不要常常鬱結，「『點解我攞唔到獎？點解我冇提名？』咁係你影響你自己心路歷程，演員唔需要呢樣嘢。」