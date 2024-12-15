專訪︱錢小豪勇救被持槍偷渡客挾持女子　獲好市民獎卻因一事失望

近一年有關錢小豪的報道，除了指他暴瘦外，更指他曾自爆跟太太已過了10年無性生活，婚姻關係惹揣測。今次訪問跟他聊到與老婆丘倩鳴及兩個兒子的關係，對於自爆冇房事，他直認不諱並反問：「止唔止十年呀？唔止啦！」而當記者更向他求證另一傳聞，問他90年代是否曾因見義勇為奪好市民獎，誰知他聽罷便以「不堪一提」回應，坦言事發後有一件事令他感到失望，因而只當笑話一則。

場地：蓮香樓



錢小豪接受《01娛樂》專訪。（黃浩宏攝）

帶弟弟錢嘉樂入行 見對方燒傷要扮輕鬆免母親擔心

錢小豪與錢嘉樂是圈中其中一對好兄弟，雖然家中有六兄弟姊妹，但兩人年紀最細，感情亦最好。過往嘉樂也不止一次講過，自小哥哥做什麼，他便做什麼。小豪哥早入行，十幾歲已在片場打滾，覺得弟弟日日在課室發吽竇虛耗光陰也不是辦法，於是帶他去電視台見識，「嗰時我已經做緊男主角啦，喺電視台做替身，又間唔中做吓啲副動作指導，不如咁啦，我帶你入去電視學吓嘢先啦。」嘉樂雖然讀書成績差，學習能力卻很高，很快便學識做自由體操、翻騰、跳彈床，之後去做龍虎武師，深得動作指導前輩喜愛，更引薦他去洪金寶的洪家班，他身手好、又拼搏，有危險動作都身先士卒上場，大哥大都很欣賞這位小子，不過太不錫身也容易受傷。

嘉樂是孻仔，全家人都很疼他，小豪哥說弟弟小時候常常跟著自己，笑說：「我玩咩佢又跟住我玩，我百厭佢又跟住我百厭。」（短片截圖）

嘉樂有次為《東方禿鷹》擔任特技人，慘被火燒，錢媽媽一收到消息已立即叫小豪哥訂機票，翌日一早飛去菲律賓，剛抵達醫院，他叫母親先在外面等，因為自己也不敢保證弟弟會傷成怎樣，「我話我睇吓入面嗰個係咪錢嘉樂先，一入去，錢嘉樂喺邊呢？認唔到佢喎，火燒完個人脹咗，同埋皮膚黑晒，所以我認唔到錢嘉樂，佢話：『阿哥，我喺度。』我話你識得出聲就冇事啦，咁而家真係冇事啦，白淨過我呀。」幸好嘉樂只是燒傷表皮，未波及真皮層，之後小豪哥才敢叫母親入病房，故意對弟弟的傷勢輕描淡寫，「我話，媽咪，喺度啦，冇乜嘢，黑咗，脹咗啫，好快好。」問到作為哥哥會否覺得難對父母交代，帶了弟弟入行，卻讓他弄得損手爛腳，他卻說：「都唔會嘅，唔擔心，我哋個個都好樂觀。」

小豪哥與錢嘉樂感情要好，問到二人會否傾心事，他笑言：「唔開心嘢我哋唔講，你拍拖失戀關我鬼事咩，同我講心事，行開啦細佬，唔好煩我！」（VCG）

個幾小時的訪問中，小豪哥大概講了六、七次「我好樂觀」，無論講他曾覺得自己過氣、低潮期、面對弟弟受傷、曾否擔心嘉樂早期因幕前發展不及自己而不開心等等，他總是說自己很樂觀，他自言這種個性與成長背景有關，他成長於60年代，當時香港生活形態不好，娛樂、資源都很匱乏，令兩兄弟培養出「開心唔係人哋畀你，係自己畀自己」的觀念，當你見到什麼就玩什麼，心態便很易滿足，「少少資源我就好開心，畀個斗零我就好開心，嘩，嗰時斗零買咗碗粥㗎啦，咁咪有早餐食。嘩，今日有一毫子買到條油炸鬼喎，鼓掌啦！」

小豪哥成長於60年代，那時資源匱乏，因而養成樂觀性格，很小事就會滿足。（黃浩宏攝）

對兩兒子採不同教育方式 不想成為龐景峰包袱拒再提拔

錢小豪有不少家人都是圈中人，當中包括與前妻郭秀雲的大仔龐景峰，兩父子早年相處機會不多，近年慢慢修好，而他對兩個兒子的教育方式亦很不同。他前幾年帶住龐景峰在內地拍戲，嘗試用自己的知名度與人脈提拔對方，但到現時，他決定不再幫對方，因為他發現自己才是阻礙兒子的最大包袱，「因為有比較，人哋會話你個仔個才華唔係咁好喎，演技唔係咁好喎，唔夠爹哋犀利。所以我要離開你，我唔要做你包袱，因為你唔係要跟住錢小豪，你係要超越我。我16歲未夠就一個人出嚟拍戲，你而家33歲，你仲跟住我出嚟拍戲？你梗係要獨立啦，自主啦，再跟住我就唔得㗎喇。」他不肯定這個教育方式有沒有錯，但他覺得應該要這樣，又囑咐龐景峰應該腳踏實地，多進修演技和才藝。

小豪哥曾帶著龐景峰去橫店拍戲，不過他覺得兒子現時已33歲，應該要自立，總好過永遠被帶來跟自己比較。（資料圖片）

被問對兒子龐景峰的演藝表演有何評價，錢小豪說：「未到火侯。」對於會否建議對方轉行，他表示：「佢鍾意我唔會強迫佢唔做，由佢發揮，但係佢要好努力好努力去做。」（黃浩宏攝）

至於22歲的細仔錢穎德，小豪哥則坦言自己是溺愛型父親，「佢有咩興趣，係正路嘅，我就盡量支持佢去學。我覺得，細路仔呢，成長唔係由父母話我鍾意你學乜你就學乜嘢，係你鍾意學啲乜嘢，我畀資源你去學。」而錢穎德年紀輕輕已考到賽車牌、潛水、瑜伽教練、泰拳教練、救傷牌等等，也曾學做DJ捽碟、跳舞、追隨父親步伐去打擂台等。至於會否覺得對兩個仔有差別待遇，怕大仔覺得不公平，他反問：「點會唔公平？其實佢已經好好，我最公平就係咁對佢。」他覺得永遠讓兒子跟在自己後面、容讓他被別人比較，才是最不公平，自覺帶對方在橫店拍了五、六部戲已是很好的回饋，覺得細仔22歲仍是學習階段，但大仔33歲，就得靠自己了。

錢小豪22歲細仔錢穎德現正在拳館做助教，他透露兒子幼時對打拳冇興趣，但自從去了朋友的拳館幫手及做助教後，便自發考泰拳教練牌，「有次我喺橫店返嚟，一返嚟先知原來佢報咗名去打擂台，嘩，你細個架都未打過，你去打擂台！我都鼓掌嘅，嗰啲鬥心、鬥志好好。」（資料圖片）

問小豪哥對細仔這種溺愛會源自於錯過了大仔成長，想藉二次機會去彌補，他說：「係啦，我唔敢講成唔成功，佢而家都只係22歲，未發揮到佢才華，但係都考到好多個牌，可能第日做活動發展嗰啲。」（黃浩宏攝）

自爆與太太不止十年冇性生活 關係昇華至另一層次

小豪哥與現任太太丘倩鳴2001年結婚，至今都23年了，近年報道常常指二人已沒性生活十年了，他大方回應：「我自己講嘅，止唔止十年呀？唔止啦！我哋靈魂溝通㗎嘛，唔使實際行動㗎嘛。」講到與老婆的關係，他立即拉好友黃秋生落水說：「呢樣嘢我同秋生都幾相似，你唔覺得嘅咩？佢同佢老婆嘅相處，簡直係一個⋯⋯你唔覺得秋生成日都一個人嘅咩？呢樣我同秋生都幾相似。」換言之是他與太太不常見面嗎？小豪哥形容兩人是很好關係的好朋友，已昇華至另一階段，「我都應承過佢嘅，會照顧佢嘅，阿仔又係嘅。有種關係係分割唔到，所以大家昇華咗，始終佢係阿仔個阿媽，我係阿仔個老竇，你哋兩個有咩我都會照顧你嘅。」至於「分房瞓」傳聞，他也直認不諱：「全香港好多對夫婦，到咁上下年紀都係分房瞓㗎啦，唔係我一個，不過可能我係公眾人物，大家都想誇大啲嚟講，好似我瘦咗，又話我生Cancer，我都想笑。」

錢小豪形容與太太丘倩鳴關係已昇華至另一個階段，但一定會照顧她與兒子錢穎德，因為這種關係是不可分割的。（VCG）

問小豪哥當日如何追求太太，他笑言：「朋友介紹咋嘛，我唔識追女仔。（俾女仔追多？）我唔想講呢句，唔准講呀！（太太有冇追你？）唔好講人哋啲瘀嘢，好唔好啊？」（黃浩宏攝）

曾英勇救人奪好市民獎 被救市民反應令人失望

記者亦趁機向錢小豪求證他當年英雄救美勇奪「好市民獎」的事蹟，誰知他劈頭便說：「呢個故事不堪一提，提都費事提。」他之後講出案發經過，當時小豪哥在村口跟村民聊天，突然有個女子被尾隨，之後她走近錢小豪並大叫：「我俾人挾持呀！」然後便走了。他續說這件事不值一提、令他失望的原因，「嗰個人應該係偷渡嚟嘅，揸住類似槍嘅物體，嗰時咁近唔通舉手呀？咁就捉佢啦，捉咗佢之後報咗警，個女仔一路都未出現過，多謝都冇句，到上庭喇，我仲要做證人，喺個庭嘅門口見到佢，我想同佢打招呼，佢唔睬我喎！（點解呀？）我點知呀！傻㗎嘛！早知我捉返佢過嚟叫個賊挾持佢！如果嗰時嗰把槍真係射咗出嚟係真槍嘅，我受傷㗎喎，係咪呀？你竟然唔睬我，多謝都冇句，呢個世界咁嘅人都有。」因此，小豪哥認為這不算什麼經歷，也不會特地回想，只當是笑話一則。