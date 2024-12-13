前女團成員好學進修一年考六張cert　爆媽媽患肝癌：仍有番發機會

近年積極轉型，先後成立拳擊舞蹈學校及娛樂公司的前HotCha成員黎美言（Winkie），2024年為自己作總結，原來今年內修讀6個課程增值自己：「今年讀咗好多書，考咗好多試，真係堅毅嘅，好辛苦，但係值得嘅。」



由張惠雅（Regen）、張紋嘉（Crystal）及黎美言（Winkie）組成的Hotcha以勁歌熱舞打入樂壇。（資料圖片）

黎美言近年擔任拳擊與舞蹈導師。

自言已37歲的Winkie，的起心肝進修正是為愛自己，完成了包括有伸展及運動治療師、健康管理師認證、恒生大學頒發可攜式光療師證書（了解細胞修復）、正向心理學導師課程、保險理財及投資策劃顧問、Online Marketing 數據培訓課程：「讀書係我踏入40歲前送俾自己嘅禮物❤️就係「增值自己」，永遠保持歸零學習嘅心態一直向前進，真係深深認識我嘅朋友，知道我係一個好有目標嘅女仔、好有夢想嘅女仔👧（sorry已經係女人了）」

黎美言（Winkie）今年不停上堂進修不同課程。（IG：@winkielaimy）

黎美言（Winkie）今年不停上堂進修不同課程。（IG：@winkielaimy）

黎美言（Winkie）今年不停上堂進修不同課程。（IG：@winkielaimy）

她又提到今年過得不容易：「年頭開始我最愛嘅寶貝狗狗女兒生病，佢已經14歲，關節非常唔好，飲食及行動都需要長時間悉心照顧；媽媽今年患上肝cancer一期，雖然第一次手術已經成功，但仍然有番發機會，需要keep住覆診；Fitness公司經歷移民潮，今年重創傷需要交租，需要營運要不斷諗方法求存。但係我沒有灰心、心境決定境界，我決定發悲憤為動力去讀書📚！保持正面 因為我知道每個人喺社會都唔容易過，我這些經歷實在小事一則，仍然有手有腳行得走得，有飯食，實在已經感謝天父 感恩。」

黎美言（Winkie）成功考獲６張證書。（IG：@winkielaimy）

黎美言（Winkie）成功考獲６張證書。（IG：@winkielaimy）