樂基兒拆解「新歡」身份 馮允謙與Fans鬥快買新唱片

馮允謙、雲浩影、樂基兒、陳穎欣、衛詩日前出席護膚品LA MER聖誕活動，Jay Fung、Cloud及Jill更為活動獻唱，將節日氣氛推至高峰！

久未香港露面嘅樂基兒表示，配合愛兒假期返港渡假，與家人歡度聖誕：「仔仔嘅禮物已經準備好，因為佢有佢嘅wish list，我就最想平安、健康，呢個係最好嘅聖誕禮物。」早前有報導指與「肌肉男」同行，更指對方為基兒「新歡」：「佢係我經理人，因為太耐冇喺香港工作，大家唔記得我身邊同事啲樣。（想有另一半？）依家小朋友仲細個，同埋做野都好忙，焦點未到呢個階段。」

樂基兒一提到愛兒笑得甜思思，仲話媽媽早前越洋探孫睇表演：「佢好耐冇嚟探我哋，所以真係好開心！（仔仔有表演天份？比佢入行？）有冇表演天份就未知，因為佢仲細個，仲未識怕醜，但入唔入行就由佢自由發揮，我只想佢做個好人就得啦。」

馮允謙、雲浩影呢日孖住出席動，二人賣口乖大讚產品好用，Jay Fung仲話想收護膚品做聖誕禮物：「舊時我會借咗媽咪啲護膚品用，但依家佢知我去活動，佢會問我有冇贈品，不過如果冇都會買比佢。今日我剛剛出咗唱片，真係好開心！嚟活動之前我都去咗唱片鋪，自己買咗幾隻，嚟到見到啲Fans已經買咗，真係多謝大家支持！」提到今年頒獎禮有機會「大滿貫」，他笑言獎項「唔好諗太多」，但對自己作品滿意。

而Cloud就話依家專注工作，無時間諗「戀情」：「今年冇『佳人有約』，就係約咗啲同事開Party，其實最想同工作約會！（有冇人寫深情聖誕卡比你？）我諗我啲Fans會寫比我。」

同場嘅陳穎欣早前與家人去澳洲旅行，笑言「見動物多過見人」，出席活動感緊張：「可以同屋企人一齊真係好舒服，以前因為工作錯失好多時光。今次旅行食多咗，所以肥咗啲啲，但一返香港就『腸胃炎』病足幾日，即時瘦翻晒！」提到早前Kayan9896 離開「試當真」，Yanny為對方發展送祝福：「每個人發展，去到不同時刻都有唔同方向，我都很替她開心，見到佢做音樂都做得好好，希望她搵到自己喜愛嘅事發展。（到你做一姐？） 我地呢啲網台都有呢啲野咩？我地係男權至上嘅台，我時刻都為女仔爭取一啲位置。」Yanny生日在即，佢就話每年都唔「大搞」Party，仲話想食雞煲慶祝。

衛詩為活動獻唱聖誕歌曲，她表示現自組公司發展，或與家姐再合作：「同家姐都有傾過，依家物色工作人員，好快會再有新歌。我同家姐由細到大都會share所有野，包括衫、褲、鞋、襪都會！（佢啲衫你啱著？）哈哈！我係好鍾意佢啲衫㗎。」