異空感應｜陳嘉輝演技大爆發　棄馬拉事業回流只為一個理由

無綫（TVB）劇集《異空感應》日前（12/12）播至第14集，劇情講到阮浩棕向陳嘉輝和龔慈恩自已的身世，為陳嘉輝失散多年的兒子。這一幕中，陳嘉輝和龔慈恩爆喊，動之以情的場面感到不少觀眾。

陳嘉輝演技大爆發。（《異空感應》截圖）

陳嘉輝勁好戲。（《異空感應》截圖）

劇情進入高潮位。（《異空感應》截圖）

劇情進入高潮位。（《異空感應》截圖）

講起「綠葉」陳嘉輝大家都會聯想到他是梁小冰的另一半，但可能對他早年的演藝事業所知甚少。陳嘉輝早於1986年就已因拍攝廣告而被TVB羅致成為合約藝人。初入行的他隨即受到重用，被安排於兒童節目《430穿梭機》擔任主持。當年《430穿梭機》主持除了有譚玉瑛以外，還有周星馳、鄭伊健、黎芷珊等人，陣容相當豪華。之後，劇集《都市方程式》開拍，陳嘉輝又被安排為第一男主角與郭富城、黎耀祥、林家棟、梁朝偉、李嘉欣合演，他亦因此劇而與郭富城成為好友。

陳嘉輝主持過《430穿梭機》，同期仲有周星馳、鄭伊健、黎芷珊等人。（截圖 / TVB）

陳嘉輝主持過《430穿梭機》，同期仲有周星馳、鄭伊健、黎芷珊等人。（截圖 / TVB）

陳嘉輝主持過《430穿梭機》，同期仲有周星馳、鄭伊健、黎芷珊等人。（截圖 / TVB）

陳嘉輝同郭富城一齊拍《都市方程式》。（截圖 / TVB）

《都市方程式》仲有林家棟、梁朝偉、李嘉欣等人客串登場。（截圖 / TVB）

1990年，約於「無綫五虎將」出現之後7年，TVB又建立了另一男團「太陽之子」，這隊被力捧男團當中就有張衛健、林文龍、劉錫明及陳嘉輝，同期還有由黎美嫻、梁佩玲、陳珮珊和胡櫻汶合組成的海之女。據網上片段，TVB為了隆重其事，當年更為「太陽之子」拍攝了一條十分有「日本特攝」風格的短片。

張衛健、林文龍、劉錫明及陳嘉輝被力捧，組成男團「太陽之子」。（截圖 / TVB）

TVB仲幫佢哋拍咗個好勁嘅宣傳片。（截圖 / TVB）

陳嘉輝勁CHOK！（截圖 / TVB）

短片開頭由四位俊男一字排開，從火紅色背景中步向鏡頭，之後就有戴着黑色太陽眼鏡的4人，掀起蓋布坐上跑車。下一秒跑車從車庫駛出後直接衝上山，下車後4人又繼續一字排開。這時候巨大的太陽就從眾人的身後升起，更爆出「日本特攝」風的爆炸特技，之後再有一個上半身特寫，簡直是「Chok到宇宙的盡頭」！

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後來陳嘉輝也演出過《飛星尋龍》、《我為錢狂》、《三喜臨門》、《灰網》、《螳螂小子》等，古裝劇有《白髮魔女傳》、《小李飛刀》等多套劇集。1996年他就轉往馬來西亞發展，2014年才返回TVB。

陳嘉輝都係好戲之人。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

梁小冰同老公陳嘉輝相隔23年再合作！

梁小冰同老公陳嘉輝相隔23年再合作！

2007年梁小冰為陳嘉輝誕下一子陳洋溢，亦是陳嘉輝決定返港發展的契機。他在一篇訪問中提過：「由細到大我都在一個健康家庭中長大，父母好錫我，所以我都想和兒子保持親密關係，不想他覺得爸爸經常離開。」雖然深知繼續在大馬地區發展能帶來更多機會，但他仍選擇順其自然，回到TVB和陪伴家人。